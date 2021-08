Super Smash Bros. Ultimate: torneo online “Usa la testa!”

Tutte le “cape toste” del roster sono qui: ecco chi saranno i testoni nel torneo online di Super Smash Bros. Ultimate di questo weekend

Siamo di nuovo qui per anticipare l’evento del weekend, in questo caso un torneo online, di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo aver dato posto a tre Spiriti da Mario Golf: Super Rush, ora il focus del picchiaduro enciclopedico di Masahiro Sakurai torna ad essere sulla competizione. Il tema, “Usa la testa!”, dovrebbe già farvi intuire in cosa consista l’evento; tuttavia, vorrete sapere chi tra gli oltre settanta personaggi giocabili usi prevalentemente il capo per colpire. Abbiamo scritto una guida apposta per questo: sappiamo dirvi noi quali personaggi sarà meglio padroneggiare da dopodomani a lunedì.

Un test per le teste nel nuovo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate

I testoni in questione, scelti per il torneo online del picchiaduro, sono i seguenti combattenti di Super Smash Bros. Ultimate. In ordine di guida, dunque, abbiamo Mario, Donkey Kong, Yoshi, Pikachu, Luigi, Jigglypuff, Bowser, Dr. Mario, Pichu, Mr. Game & Watch, Wario, Ike, Allenatore di Pokémon, Diddy Kong, Lucas, King Dedede, Trainer di Wii Fit, Lottatore Mii, Pac-Man, Duo Duck Hunt, King K. Rool, Incineroar, Pianta Piranha e Kazuya. Potete trovare le ricompense aggiuntive nella notifica in-game che abbiamo riportato per voi qui sotto (si tratta di altri Spiriti).

Le regole saranno sempre le solite: scontri a tempo da due minuti e mezzo di durata, con Barra Smash Finale attiva e comparsa di strumenti nella media. Come abbiamo preannunciato, l’evento si terrà da dopodomani mattina (13 agosto) alle ore 08:00 e si concluderà alla stessa ora di lunedì 16. Con la conferma di un Indie World per oggi pomeriggio, è possibile che i rumor sul Nintendo Direct di metà settembre siano veri. Se fosse questo il caso, all’ultimo nome del roster manca a malapena poco più di un mese, nella speranza che le smentite finali mettano a tacere i leak fasulli di cui la rete brulica.

