Super Smash Bros. Ultimate: torneo online di Tekken

Preparatevi alla prossima battaglia: Tekken è il protagonista esplicito del prossimo torneo online a mani nude di Super Smash Bros. Ultimate

Dopo un evento online dedicato agli anni ’10, era ormai ora che il nuovo arrivato Kazuya Mishima ricevesse un torneo di Tekken in Super Smash Bros. Ultimate. Non stiamo semplificando: l’evento è letteralmente intitolato così, in un doppio senso che allude sia alla serie di provenienza di Kazuya che al “pugno di ferro” da cui prende il nome. Naturalmente, nonostante i due anni che ci separano da Faccia a faccia (dedicato a Terry), la scrematura è similare, sebbene i requisiti per definire chi mena le mani e chi no sono stati davvero generosi in questo caso. Basta avere attacchi standard senza armi!

Il torneo di Tekken è il nuovo evento online di Super Smash Bros. Ultimate

Per fare un esempio di chi non potrà prendere parte al torneo online dedicato a Tekken, Mega Man sarà escluso a priori visto che in Super Smash Bros. Ultimate il suo attacco standard include non solo un’arma, ma anche dei proiettili. Gli ammessi sono i seguenti: Mario, Donkey Kong, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu, Luigi, Captain Falcon, Jigglypuff, Bowser, Sheik, Zelda, Dr. Mario, Pichu, Falco, Mewtwo, Wario, l’Allenatore di Pokémon, Diddy Kong, Sonic, Lucario, Wolf, Trainer di Wii Fit, Little Mac, Lottatore Mii, Greninja, Pac-Man, Ryu, Ridley, King K. Rool, Ken, Incineroar, Pianta Piranha, Banjo e Kazooie, Terry, Min Min e Kazuya.

Giusto per il gusto di deviare, gli strumenti saranno disponibili (non escludiamo per una citazione a Tekken Tag Tournament 2 per Wii U). Le regole sono dunque sempre le solite: scontri a tempo da due minuti e mezzo di durata, con Barra Smash Finale attiva e comparsa media di strumenti (appunto). L’evento inizierà a partire da dopodomani, venerdì 9 luglio, alle otto di mattina per poi concludersi alla stessa ora di lunedì 12. Rileggetevi la nostra guida consultando i link, andate e non fate prigionieri: ora che è arrivato l’evento di Kazuya, riparte per l’ultima volta l’attesa del prossimo nome.

