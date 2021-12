Super Smash Bros. Ultimate: torneo online “Presenza di Spirito”

Torna l’unico torneo online di Super Smash Bros. Ultimate a concedere l’utilizzo di Spiriti: abbiamo una strategia da suggerirvi per vincere!

Dopo l’evento dedicato a Scettri e bastoni, nel mezzo di un futuro incerto torna a fare capolino l’unico torneo online di Super Smash Bros. Ultimate ad implementare l’equipaggiamento dei vari Spiriti. Tenutosi inizialmente il mese di ottobre di due anni fa, “Presenza di Spirito” ci incoraggia a sfruttare appieno le squadre di Spiriti che abbiamo equipaggiato nel corso della modalità Avventura, La Stella della Speranza. C’è una strategia a cui potrebbero però essere stati in pochi a pensare, ed è per questo che vorremmo proporvela, sebbene con un giorno di ritardo rispetto al solito per motivi legati alle festività.

Il solo Spirito dalla presenza imponente nel torneo online di Super Smash Bros. Ultimate

Essendo l’unica particolarità di questo torneo online l’inclusione degli Spiriti, l’intero roster di Super Smash Bros. Ultimate è giocabile. Lo stesso discorso si applica anche agli scenari, che non dovranno sottostare ad alcuna scrematura di sorta. Per questo motivo, l’evento seguirà le stesse regole di sempre: mischie a tempo da due minuti e mezzo l’una, con comparsa media di strumenti e Barra Smash Finale attiva. La sola differenza, stavolta, è che (appunto) gli Spiriti saranno inclusi. L’evento si terrà a partire da domani, venerdì 10 novembre 2021, alle sette di mattina, e terminerà alla stessa ora di lunedì 13.

In quanto alla strategia in questione, dovrete procedere nella modalità avventura quanto basta da sbloccare il Dojo di Ryoma. Assicuratevi prima di aver ottenuto uno degli Spiriti di classe Leggenda più ostici dell’intero gioco, ovvero Akuma da Street Fighter, e usate gli snack per portarlo al livello 99. Usate il Dojo di Ryoma per incrementare ulteriormente il già smisurato potere di attacco di Akuma ed equipaggiate il risultante Spirito. A meno che non ci abbiano pensato anche i vostri avversari, dovreste avere tra le mani un combattente micidiale. Fate solo attenzione alla concorrenza: alcuni Spiriti consentono infatti di iniziare una battaglia con uno strumento già in mano.

Ora sta a voi dirci la vostra: pensate di fare tesoro della nostra dritta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.