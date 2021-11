Super Smash Bros Ultimate: torneo online “Buoni contro cattivi”

“Buoni o cattivi, non è la fine”: lo scontro tra bene e male sarà al centro del primo torneo online in replica di Super Smash Bros. Ultimate

La seconda replica, dopo il commovente ritorno di “Occhio agli occhiali”, rappresenta anche il primo torneo online “ripetuto” di Super Smash Bros. Ultimate. Utilizzato come accoglienza per l’Eroe nel roster, questo evento ha rappresentato anche la prima competizione a vantare una scrematura tematica. Come tale, dunque, anche stavolta la replica del torneo tenutosi nell’agosto di due anni fa (!) limiterà l’accesso ai personaggi spiccatamente eroici e agli antagonisti sui quali il roster ha voluto porre tanto l’accento. In pratica, come dice il titolo della competizione, “Buoni contro cattivi”.

“Prima c’è giusto o sbagliato, da sopportare” nel torneo online di Super Smash Bros. Ultimate

Va da sé che i protagonisti del torneo originale di Super Smash Bros. Ultimate saranno anche in questa riedizione. Si affronteranno infatti Mario, Link, Samus, Samus Oscura, Chrom, Fox, Bowser, Marth, Link bambino, Ganondorf, Roy, Meta Knight, Pit, Wario, Pit oscuro, Bowser Junior, Shulk, Ike, Sonic, King Dedede, Link cartone, Wolf, Mega Man, Ridley, Simon, Richter, King K. Rool e (sul fronte DLC) l’Eroe. Contrariamente a quanto visto settimana scorsa, però, i nuovi contenuti esclusi in precedenza avranno modo di partecipare. Ironia vuole che a venire aggiunti alla scrematura siano proprio i due rappresentanti di Square-Enix, ovvero Sephiroth e Sora.

Le regole sono quelle che ormai già conoscete bene. Si tratterà di mischie a tempo da due minuti e mezzo di durata, con una comparsa di strumenti nella media (“abbastanza”) e Barra Smash Finale attiva. Avete due giorni di tempo per rileggervi la guida, perché le danze si apriranno dopodomani. Il torneo si terrà infatti a partire dalle sette di mattina di venerdì 26 novembre, per poi concludersi lunedì 29 allo stesso orario. Ribadiamo ancora che da questo punto in avanti il nostro reportage sul picchiaduro più ambizioso di sempre potrebbe anche risultare ridondante, ma in caso di repliche con abbastanza differenze non mancheremo di farci vivi. Di certo, la scena competitiva sta per farsi incandescente.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del "nuovo" evento?