Super Smash Bros. Ultimate: Nintendo ci vuole speranzosi per l’ultimo DLC

La Grande N fa eco ai nostri due precedenti speciali: “briglie sciolte alla fantasia” per l’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate

Giuriamo, giuriamo solennemente che nemmeno nelle nostre più rosee aspettative avremmo pensato di riportare ancora qualcosa circa l’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate, ma a quanto pare abbiamo tra le mani una trilogia. Ebbene, dopo aver dedicato un primo speciale al nervosismo collettivo circa l’identità dell’ultimo combattente del roster e credendo di aver concluso il tutto ieri, a quanto pare è Nintendo stessa che ci incoraggia ad essere speranzosi. Esatto: nonostante la filosofia consigliabile sia quella di non avere aspettative e di non cedere al pessimismo né all’ottimismo, è su quest’ultimo che punta la Grande N.

Lasciamo la fortuna al paradiso per l’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate

Non sapremmo dire se Nintendo ha captato le speranze e le paure dei fan per l’ultimo DLC, ma a quanto pare abbiamo una mezza conferma per una conclusione ambiziosa “come si deve” del roster di Super Smash Bros. Ultimate. Chiunque sia il fortunato o la fortunata, dunque, a quanto pare è più o meno confermato che non si tratterà del classico “slot sprecato” (virgolette d’obbligo). Come spesso avviene quando si tratta di Smash, il traduttore PushDustIn (alla stesura dell’articolo con il nome utente alterato in PushSusIn; siate comprensivi, è il mese di Halloween) ci ha resi partecipi di un tweet dell’account giapponese del gioco.

The release date for the fighter will also be announced in the program! [2/2] — PushSusIn (@PushDustIn) October 3, 2021

L’ultimo “Mr. Sakurai presenta” (da noi semplicemente “Lo scontro finale”) andrà in onda il 5 ottobre (domani) alle undici di sera, che per noi italiani saranno le quattro di pomeriggio. C’è ancora un solo lottatore da svelare, ovvero l’undicesimo personaggio DLC complessivo (senza contare la Pianta Piranha). La traduzione di PushDustIn ci porta alla frase chiave: “Chi si unirà alla lotta?! Siate pazienti e date briglie sciolte alla fantasia”. La presentazione durerà 40 minuti, e comprenderà la data di uscita del personaggio. Domani, probabilmente, sarà più chiaro il motivo dietro l’insolito invito all’hype da parte di Nintendo.

Ora sta a voi dirci la vostra: chi mai potrebbe, interpretando tale invito, accontentare quante più persone possibile?