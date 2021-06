Super Smash Bros Ultimate: torneo online “Fuoco e fiamme”

“Ma tutto cambiò quando la nazione del fuoco decise di attaccare”: il torneo online di Super Smash Bros. Ultimate farà “fuoco e fiamme”

Un altro mercoledì, un altro evento (un torneo online, stavolta) di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo l’evento “Tanto di cappello” dedicato al Tabellone degli Spiriti, dunque, l’ultimo ritrovo prima del probabile reveal del nuovo personaggio DLC sarà una competizione online. Speriamo vivamente che i nuovi arrivati di martedì prossimo siano “on fire” tanto quanto la scrematura tematica dell’evento, intitolato per l’occasione “Fuoco e fiamme”. Dovrebbe essere facilmente intuibile il roster dei personaggi disponibili, ma per ogni eventualità ve lo riporteremo qui di seguito.

L’ultimo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate prima del Nintendo Direct!

Tralasciando il nostro stesso hype per gli ultimi giorni di attesa, vediamo quali dei personaggi finora a nostra disposizione prenderanno parte al torneo online di Super Smash Bros. Ultimate. Li elencheremo, naturalmente, seguendo l’ordine della nostra stessa guida. All’evento parteciperanno Mario, Kirby, Fox, Luigi, Ness, Captain Falcon, Bowser, Zelda, Falco, Link Bambino, Ganondorf, Roy, Ike, Allenatore di Pokémon, Lucas, Lottatore Mii, Spadaccino Mii, Fuciliere Mii, Palutena, Daraen, Ryu, Ridley, Simon, Richter, Incineroar, Ken, Eroe, Sephiroth e Pyra/Myhtra.

Le regole sono sempre le solite: scontri a tempo da due minuti e mezzo di durata, con Barra Smash Finale attiva e comparsa nella media di strumenti. L’evento, in mancanza di contenuti inediti, ci terrà compagnia per i consueti tre giorni, a partire dunque da dopodomani. L’11 giugno, dalle otto di mattina, potremo così cimentarci con altri giocatori, e la ricerca del “tipo fuoco” più forte terminerà alla stessa ora di lunedì 14. Dal pre-E3 2021, per Smash almeno, è tutto: ci vediamo dall’altra parte, ragazzi!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del nuovo evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.