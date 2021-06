Super Smash Bros. Ultimate: evento del weekend “Tanto di cappello”

Giù il cappello e niente battute su Team Fortress 2: i cappelli saranno i protagonisti dell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate

Il picchiaduro di Masahiro Sakurai torna come ogni mercoledì per annunciarci il tema dell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo averci intrattenuti con il torneo “35 anni e non sentirli”, ora tocca al Tabellone degli Spiriti fare “Tanto di cappello”: i copricapi saranno i protagonisti di una scrematura tematica, che in assenza di contenuti inediti ci terrà impegnati per soli tre giorni, partendo da dopodomani, giovedì 4 (otto di mattina, ora italiana), fino a lunedì 7 (idem). Prevedibilmente, tre Spiriti di classe Leggenda faranno periodicamente la loro comparsa.

Un evento del weekend per Super Smash Bros. Ultimate… anzi, due?!

Potremo dunque raccattare tutti gli Spiriti dotati di copricapo che mancano alla nostra collezione, ma l’evento del weekend “Tanto di cappello” di Super Smash Bros. Ultimate ci metterà di fronte a tre avversari particolarmente rognosi. Alludiamo nello specifico a Link dal primo The Legend of Zelda, a Ninten dal primo MOTHER e a Pauline nella sua versione di Super Mario Odyssey. Quest’ultima, così come tutti del resto, presenta possibili scorciatoie: nel caso di Pauline potete equipaggiare un Bastone con uno Spirito e sparare a distanza a inizio incontro per facilitarvi la vita.

Tuttavia, come vedete qui sotto, in terra natia questo non è affatto l’unico evento in arrivo. C’è anche un torneo “Top 100”, finora taciuto sul fronte occidentale, che metterà alla prova le abilità dei giocatori più bravi. Lo riportiamo solo per completezza, sebbene Masahiro Sakurai abbia ritwittato il post che vedete qui sotto con un commento divertito. “In altre parole”, asserisce il game designer, “scopriremo i migliori ad usare Donkey Kong e Sephiroth”. Dobbiamo tenere duro solo un paio di settimane, ma presto questo tipo di notizie lascerà il posto quantomeno all’annuncio del penultimo personaggio DLC del gioco.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.