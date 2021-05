Super Smash Bros. Ultimate: evento del weekend “Striscia vincente”

Pigiami o meno, tutti gli Spiriti “a righe” del Tabellone saranno al centro del prossimo evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate

Come ogni mercoledì, abbiamo un’anticipazione sull’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo l’ultimo torneo dedicato agli strumenti da brandire, ora il focus torna sul Tabellone degli Spiriti. Al centro della scrematura tematica saranno tutti gli indumenti a righe che gli Spiriti di “Striscia vincente” portano con sé. Non solo: anche i personaggi che brandiscono armi distinte dallo stesso motivo, come Kirby accompagnato dallo Scettro Stella, rientrano nella selezione. Se alla vostra collezione manca dunque qualche Spirito con questo tratto distintivo, avrete occasione di portare avanti la raccolta!

La striscia vincente nell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate

L’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate si attiene molto bene al “dress code” imposto dalla scrematura tematica del talentuoso team di Masahiro Sakurai. Nell’artwork sono già visibili Toad Scoiattolo Volante dalla serie Mario, Ampharos come obbligatorio esempio da Pokémon, Ombretta da Paper Mario e il Portale Millenario ed altri ancora. Questo non significa però che gli Spiriti idonei saranno gli unici a fare la loro comparsa sul Tabellone; tuttavia la loro presenza sarà quantomeno garantita. Vi lasciamo consultare la notifica in-game, disponibile da stamattina.

Naturalmente, come ci ricorda la schermata, gli Spiriti di classe Leggenda compaiono anche in orari prestabiliti. Parliamo di due personaggi della serie MOTHER: Ninten e Claus, entrambi riconoscibili dalla stessa maglietta a righe orizzontali di Ness e Lucas. L’evento non introduce però contenuti inediti, il che vuol dire che avrete solo tre giorni di tempo. L’evento avrà inizio dopodomani, venerdì 21 maggio, alle otto di mattina per poi concludersi lunedì 24 al medesimo orario. Buona caccia!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.