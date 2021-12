Super Smash Bros. Ultimate, evento weekend: “Scettri e bastoni”

Le repliche passano ancora in rassegna le scremature tematiche: ecco il terzo evento del weekend “ripetuto” di Super Smash Bros. Ultimate

Come è tradizione, anche stavolta abbiamo un evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate di cui parlare. Tuttavia, dopo “Il trasporto della sfida”, gli eventi inediti sono terminati, rivisitando così le precedenti occasioni di incontro. Dopo aver vissuto per la seconda volta “Occhio agli occhiali!” (14/12/2018) e “Buoni contro cattivi” (9/8/2019), avremmo supposto che le repliche seguissero il loro ordine originario, ma così non sarà. La scrematura di questo fine settimana porrà infatti l’accento sugli “Scettri e bastoni” che hanno precedentemente dominato il Tabellone degli Spiriti il 12 aprile 2019.

Scettri e bastoni nell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate

Gli Spiriti protagonisti dell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate saranno i seguenti: Krystal, Elise, Sakura (Fire Emblem), Scettro Stella, Hilda (The Legend of Zelda), Roy Campbell, Orville, Jenna, Melia, Lissa, Deirdre, King Knight, Plague Knight, Hsien, Mia, Ivan, L’Arachel, Wanda e Mastro Toad. Anche stavolta, contrariamente al torneo dei “Buoni contro cattivi”, non vedremo contenuti introdotti dopo l’evento; sarà comunque una buona occasione per rimpolpare un po’ la vostra raccolta. Come sempre, ci saranno Spiriti che compariranno ad orari fissi.

Parliamo di due Spiriti di classe Asso, Scettro Stella e Hilda, e di uno di classe Leggenda, la coriacea Krystal. Quest’ultima farà capolino alle sette di mattina e di sera, mentre Scettro Stella comparirà alle tre di notte e di pomeriggio. Infine, Hilda sarà disponibile per uno scontro garantito alle undici di mattina e di sera. In quanto alla durata dell’evento in generale, le danze si apriranno dopodomani, venerdì 3 dicembre alle sette di mattina, per poi terminare allo stesso orario di lunedì 6. A questo punto, il piano della Grande N per mantenere alta l’interazione dei fan con il gioco è palese: potremmo doverci aspettare gli eventi passati in qualsiasi ordine!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.