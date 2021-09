Super Smash Bros. Ultimate: evento del weekend “Pollice verde”

Piante di tutto il mondo, unitevi: l’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate è dedicato a tutti gli Spiriti di natura vegetale

Proprio quando pensavamo che non ci fossero più temi per effettuare delle scremature, l’ultimo evento del weekend annunciato per Super Smash Bros. Ultimate ha saputo coglierci alla sprovvista. A quanto pare, dopo un torneo tutto dedicato agli Assistenti, nessuno aveva pensato agli Spiriti associati a piante e fiori. Da qui, l’evento “Pollice verde” che riunirà tutti i vegetali del Tabellone. Nell’illustrazione qui sopra, che potete vedere anche nella notifica in-game che vedrete qui sotto, è già possibile scorgere alcuni di essi. Naturalmente, però, abbiamo una lista completa tutta per voi!

Un evento tutto in verde: gli Spiriti del weekend di Super Smash Bros. Ultimate

Gli Spiriti protagonisti dell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate saranno i seguenti. Ce la vedremo con Celebi, Whispy Woods, Pipino Piranha (Mario Strikers), Link Deku, Venusaur, Exeggutor di Alola, Pikmin blu, Pikmin rosso, Pikmin giallo, Pikmin bianco, Pikmin viola, Florindo, Nella, Wood Man, Pianta Tenaglia, Torcibruco, Principe Fagiolino, Octorok, Gigliola, Chikorita, Bellossom, Chespin, Rowlet, Pikmin alato, Pikmin roccioso, Tomatrio e Brunella. Di questi, ne troveremo tre ad orari prestabiliti (ma saranno anche disponibili in rotazione).

Nello specifico alludiamo a Celebi, che appare alle otto di mattina e di sera, a Venusaur, disponibile a mezzogiorno e mezzanotte, e Whispy Woods, che farà capolino alle quattro di notte e di pomeriggio. In particolar modo, Celebi è di classe Leggenda, ma già dovreste sapere come dargli il benservito. Non introducendo contenuti inediti, la durata dell’evento sarà quella dei consueti tre giorni. Le danze si apriranno alle otto di mattina di dopodomani, venerdì 24 settembre. Lunedì mattina, il 27, alla stessa ora l’evento si concluderà. Visti i tre mesi che intercorrono tra un personaggio DLC del Fighters Pass e l’altro, la vera “ciccia” potrebbe essere dietro l’angolo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.