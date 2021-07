Super Smash Bros. Ultimate, weekend evento: “In ossa e ossa”

Non fatevi pigliare dalla scheletrite: il prossimo evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate, tosto fino all’osso, è stato annunciato

Dopo la ciccia offerta dagli Spiriti inediti di Sakuna: of Rice and Ruin, per il prossimo evento online del weekend il Tabellone degli Spiriti di Super Smash Bros. Ultimate si fa… tutt’ossa. La scrematura, con un titolo come “In ossa e ossa”, è facilmente intuibile: tutto ciò che vanta un tema scheletrico farà brodo. Naturalmente, potrete recuperare quattro ossi duri a orari specifici, se vi sono mancati. Skelobowser sarà disponibile alle otto di mattina e di sera, i Tirapiedi di Meta Knight faranno capolino alle undici di mattina e di sera, la Capsula del Dr. Wily alle cinque di mattina e di pomeriggio e, infine, il Kapitano K. Rool alle due di notte e di pomeriggio.

Evento del weekend, Super Smash Bros. Ultimate, osso duro…

Al di là di queste Leggende, l’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate riesumerà dal suo cimitero gli spiriti ossuti anche ad orari casuali. La lista, oltre alle salme appena citate, includerà anche Bomber, Zoda, Thanatos, Capitan Melassa, Skull Man, il Demone, Risky Boots, Kip, Boblin, Malannetto, Cubone e The Skull. La mancanza di contenuti inediti implica anche che la durata sarà quella che è: l’evento partirà dopodomani mattina, alle otto di venerdì 23 luglio, e finirà alla stessa ora di lunedì 26. Abbiamo tagliato corto solo per lasciarci andare ad un pizzico di speculazione sul finale. Saltate pure ogni congettura, se volete.

Solitamente non lo facciamo, ma è bene iniziare a cercare di trovare un pattern ora che sappiamo che dopo Kazuya è rimasto un solo posto vuoto. Solitamente, salvo eccezioni come Min Min, la presenza di Spiriti (specie se introdotti con eventi a tempo, come quello di Resident Evil) tende a “deconfermare” la presenza di un personaggio come lottatore. Similarmente, una scrematura come questa sarebbe stata più adatta per Halloween; non vogliamo saltare a conclusioni affrettate, ma se dopo l’ultimo personaggio venissero meno anche questi eventi non ci definiremmo esattamente sorpresi. In quanto a guide, dunque, ci vediamo con la diciassettesima parte in autunno!

