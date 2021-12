Super Smash Bros. Ultimate, evento del weekend di Mega Man

Gli Spiriti di Mega Man saranno al centro dell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate, compreso uno dei più ostici del gioco

Non c’è ritardo nel riportare la notizia che ci trattenga dal trattare l’evento di questo weekend per il picchiaduro di Masahiro Sakurai, e stavolta al centro di Super Smash Bros. Ultimate ci sarà una IP tornata in grandissimo spolvero nel precedente capitolo della serie crossover. Dopo il torneo tutto dedicato agli Spiriti (spassoso da affrontare con la strategia che avevamo suggerito, possiamo confermarlo), stavolta sarà il loro Tabellone il protagonista. “Eroi metallici unitevi!” è il grido con cui la raccolta di oltre 1500 “figurine” intende celebrare esclusivamente la mascotte di Capcom, Mega Man. L’evento è una replica di quanto visto nel febbraio del 2019.

L’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate: i robot siamo noi

Gli Spiriti che vedremo nell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate saranno i seguenti. Ce la vedremo con Dr. Wily, Mega Man Zero, MegaMan Volnutt, Sigma, Bass, Capsula del Dr. Wily, Roll, Dr. Light, Tron Bonne, Roll Caskett, Axl, Duo, Auto, Beat, Skull Man, Shadow Man, Spark Man, Hard Man, Wood Man, Flash Man, Crash Man, Quick Man, Air Man, Metal Man, Elec Man, Fire Man, Ice Man, Cut Man, Modello X, Galaxy Man, Sword Man, Slash Man, Wind Man, Knight Man, Dark Man 4, Napalm Man, Dive Man, Snake Man, Top Man e, infine, Mettaur.

Consigliamo anche ai più bravi tra voi di fare attenzione: lo Spirito di classe Leggenda, Dr. Wily (undici di mattina e di sera), è forse uno degli scontri più ardui del gioco. Ad apparire a orari prestabiliti vedremo anche due Assi, MegaMan Volnutt (sette di mattina e di sera) e Bass (tre di notte e di pomeriggio). Le tempistiche sono le solite: l’evento avrà luogo a partire da domani, venerdì 17 dicembre (speriamo non siate scaramantici), alle sette di mattina per poi concludersi lunedì 20 alla stessa ora. Un modo come un altro, insomma, per appendere qualche Spirito mancante sotto l’albero.

