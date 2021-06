Super Smash Bros. Ultimate, evento weekend: “Figure paterne”

“Papà Sakurai” ci delizia con un evento del weekend quasi in tema con Kazuya: ecco le “figure paterne” di Super Smash Bros. Ultimate

Solo e soltanto Masahiro Sakurai avrebbe saputo dedicare un evento del weekend tanto crudelmente in tema con l’arrivo di Kazuya Mishima in Super Smash Bros. Ultimate. Dopo il torneo “Fuoco e fiamme” il focus torna dunque sul Tabellone degli Spiriti, dando enfasi a quelli “che sono anche padri” (citiamo testualmente). Naturalmente, sappiamo che la famiglia dei Mishima ha dei problemi grossi, vista la continua faida patricida che ne coinvolge i membri. D’altro canto, Sakurai è lo stesso game designer che ha dato allo spirito di Paz Ortega Andrade la capacità di equipaggiare Bob-Ombe, quindi…

Le figure paterne nell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate

Senza indugiare oltre, parliamo brevemente delle “Figure paterne” dell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate. La scrematura ci permette di elencare tutti gli Spiriti: James McCloud, Padre di Ness, Donkey Kong e Lady, Dr. Wily, Bowser sposo, Eliwood, Garon, Kazuhira Miller, Wesker, Saki Amamiya, Flint, Sigurd, Ashnard, Roy Campbell, Balder, Inuji Darumeshi, Rusty Slugger e Monaco Gnam. Se vi manca uno di loro, avrete tempo da dopodomani, venerdì 18 giugno alle otto di mattina, fino alla stessa ora di lunedì 21 per farli vostri. Naturalmente, abbiamo quattro leggende ostiche, ma per due di loro possiamo darvi delle dritte.

James McCloud apparirà alle otto di mattina e di sera. Poi, il Padre di Ness arriverà invece alle undici di mattina e di sera. Donkey Kong e Lady faranno capolino alle due di notte e di pomeriggio. Infine, il Dr. Wily sarà sul Tabellone alle cinque di mattina e di pomeriggio. Esistono degli stratagemmi per aggirare due di loro (video qui sotto): usate Ganondorf equipaggiando uno Spirito con un buco nero per sistemare il Padre di Ness, e combinate Fox agli Spiriti che vi danno Maxistella Lancio e Orecchie da Coniglio per sconfiggere alla svelta Donkey Kong e Lady. Ci vediamo mercoledì prossimo per altre anticipazioni, e lunedì 28 giugno per approfondire Kazuya.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.