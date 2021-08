Super Smash Bros Ultimate: evento del weekend... “dentato”

Preparate il vostro miglior sorriso a trentadue denti: l’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate ci invita a spalancare le fauci

Esiste un mercoledì senza anticipazioni sull’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate? In realtà ogni tanto è capitato, ma di solito possiamo aspettarci qualche indiscrezione e anche stavolta è così. Dopo un torneo in cui il picchiaduro di Masahiro Sakurai, offrendoci la rara immagine in cui Kazuya e Donkey Kong si guardano in cagnesco, ci invitava ad “usare la testa”, stavolta saranno i denti gli espliciti protagonisti dell’evento. Mentre l’attenzione si sposta verso uno specifico punto della testa, dunque, saranno invece gli Spiriti ad avere un ruolo centrale nella “Mischia fuori dai denti”.

Gli Spiriti protagonisti del prossimo evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate saranno i seguenti. Avremo a che fare con Skelobowser, Metroid Sovrana, Ridley Omega, Bowser (sposo), Rayquaza, Bulbico imperiale, King Hippo, Master Belva, Categnaccio, Koopasapiens, Pipino Piranha (Mario Strikers), Virus, Recluso, Blargg, Poochy di lana, Gengar, Gyarados, Pandora, Pyoro, Gomorrah, Pesce, T-Rex, Kyle, Pianta Tenaglia, Sir Baraonda e Joe Cilindro, Kritter, Palutena orrida, Canarkiwi, Inspired, Globis, Morsetto e Musashi. Tre di loro saranno disponibili in orari fissi.

Tre Spiriti di classe Leggenda (si vedano le figure paterne) faranno infatti capolino. Si tratta di Skelobowser, Metroid Sovrana e Ridley Omega. Il primo sarà disponibile ogni giorno alle otto di mattina e di sera. La seconda si farà viva invece a mezzanotte e a mezzogiorno. Ridley Omega, infine, sarà disponibile di default alle quattro di mattina e di pomeriggio. Tutti gli Spiriti, Leggende comprese, saranno anche affrontabili con frequenza di comparsa casuale nell’arco dell’evento. Le danze si apriranno dopodomani, venerdì 20 agosto, alle otto di mattina. Avrete tempo fino alla mattina di lunedì 23 per rimpolpare la raccolta.

