Super Smash Bros Ultimate, weekend evento: “Corone e tiare”

Torna con un nome dal tempismo atroce un altro evento dai passati weekend di Super Smash Bros. Ultimate: “Corone e tiare splendenti”

Non è nemmeno la prima volta che questo evento del weekend giunge con un tempismo che rasenta l’infamia, ma Super Smash Bros. Ultimate propone in replica proprio “Corone e tiare splendenti”. Dopo aver vissuto per la seconda volta il mitico Gigantorneo, ora tocca al Tabellone degli Spiriti fare gli onori di casa. Come potreste aver intuito, il tema dietro la scrematura sono proprio le corone e tutti i copricapi similari. In un buffo slancio d’ironia, l’evento pone nuovamente l’accento anche stavolta sulla presenza degli Spiriti di classe Leggenda di Pyra e Mythra, nonostante il loro arrivo nel roster.

Splendido splendente, questo evento nel weekend di Super Smash Bros. Ultimate

Nell’evento del weekend faranno la loro comparsa i seguenti Spiriti di Super Smash Bros. Ultimate. Ce la vedremo con Mythra, Pyra, Peachette, Fungo scatto dorato, Esna, Culdra, Tenta Cool, King Hippo, Garon, Hilda (The Legend of Zelda), Peach (sposa), Discocabrio, Gangrel, Nyna, Rabbid Peach, Coccinello volante, Baby Peach, Wart, King Knight, Principe Saruno, Aisya, Principessa Shokora e Batuffolo. Tra questi, vedremo ad orari prestabiliti Pyra (sette di mattina e di sera), Mythra (tre di notte e di pomeriggio) e l’ormai immortale meme, Peachette (undici di mattina e di sera).

L’evento ci intratterrà in vista degli ultimi saluti all’anno in corso. Le danze, infatti, si apriranno proprio alle sette di mattina di dopodomani, San Silvestro. L’evento si concluderà alla stessa ora di lunedì 3 gennaio 2022. Cogliamo quest’occasione per salutarvi e augurarvi un buon capodanno, nel caso non ci dovessimo vedere prima di allora. Ne dubitiamo, confidando sulla vostra assiduità, ma un momento vale l’altro per scambiarsi qualche buon augurio. Non dimenticate infine che, nel caso vi serva aiuto, il nostro articolo dedicato all’evento “Ritmo” ha incluso una comoda guida per battere gli ossi più duri.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle coroncine di Smash? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.