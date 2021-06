Super Smash Bros. Ultimate: annunciato Kazuya di Tekken come personaggio DLC

Kazuya Mishima da Tekken è il penultimo personaggio DLC di Super Smash Bros. Ultimate: ecco quello che sappiamo fino ad ora, mosse incluse

Con un DLC venduto a scatola chiusa e i tre mesi passati da Pyra e Mythra, era una scelta obbligata quella di rivelare almeno un personaggio del Fighters Pass 2: Kazuya Mishima dalla serie Tekken, che per estensione è anche il penultimo membro del roster di Super Smash Bros. Ultimate. L’E3 2021 è stato il palcoscenico ideale per chiudere degnamente questo lungo viaggio iniziato due anni fa con Joker, e ora con il secondo rappresentante di Bandai Namco abbiamo parecchio di cui parlare.

Kazuya è il penultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate!

Dopo mesi di snervante attesa, con Kazuya finalmente abbiamo IP di terze parti ambiziose come Tekken a giocare il ruolo di DLC semi-conclusivo per il secondo Fighters Pass di Super Smash Bros. Ultimate. Il trailer non manca certo di strapparci un sorriso con molteplici riferimenti all’amore della famiglia Mishima per il gettarsi dalle rupi gli uni con gli altri, ma al di là di questo abbiamo anche modo di dare sguardo a come si traduce il gameplay di Tekken sul piano esclusivamente laterale del picchiaduro di Sakurai, nonché naturalmente il nuovo scenario dedicato all’ultimo arrivato.

Durante la diretta, però, lo stesso Sakurai ci ha mostrato a grandi linee le mosse di Kazuya, in vista della sua presentazione completa: ne sapremo ufficialmente di più a fine mese. L’appuntamento è infatti per lunedì 28 giugno alle ore 16:00, ovvero quando verremo anche a sapere il nome del nuovo scenario, il funzionamento della trasformazione demoniaca nel gioco, la Smash Finale, i costumi per i Guerrieri Mii e, si spera, anche qualcosa sull’ultimo partecipante alla lotta. Ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento con l’evento del weekend!

