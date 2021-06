Super Smash Bros. Ultimate: aggiornamento 12.0.0 in arrivo a breve

Quando si respira una certa aria di shadow drop: Kazuya lascia cadere l’aggiornamento di Super Smash Bros. Ultimate alla versione 12.0.0

Dal nulla, Nintendo ha annunciato che ben presto riceveremo l’aggiornamento di Super Smash Bros. Ultimate alla versione 12.0.0. Come spesso avviene, dunque, tra meno di una settimana vedremo la prima cifra tonda del picchiaduro di Masahiro Sakurai dall’arrivo di Pyra e Mythra. A pensarci bene, gli aggiornamenti ricchi di zeri nella loro numerazione si verificano solo con l’arrivo di nuovi personaggi. Non vorremmo fare due più due, ma visto che lunedì pomeriggio abbiamo un appuntamento con la lezione di gameplay per imparare ad usare Kazuya al meglio possiamo solo aspettarci un po’ di cattiveria dei Mishima in tempi brevi.

L’aggiornamento di Super Smash Bros. Ultimate alla versione 12.0.0: Kazuya in arrivo?

Il crudelissimo portabandiera di Tekken, Kazuya Mishima, sta per entrare a far parte del prestigioso pantheon di Sakurai con l’aggiornamento di Super Smash Bros. Ultimate, o almeno questo è quanto suggerisce la versione 12.0.0. Non vorremmo ostentare eccessiva sicurezza, ma più o meno è questo che abbiamo predetto con il secondo evento di fila per il Tabellone degli Spiriti, “Buon 30°, Sonic!”. Entro martedì mattina potremmo avere a che fare con un arrogante nuovo arrivo, dunque. La domanda è… qual è il modo più consono per prepararsi all’arrivo di Kazuya?

L’avviso ai naviganti è lo stesso di sempre. La cosa più importante è convertire in video tutti i vostri replay al più presto. Per farlo, dovrete dirigervi al Forziere, il “menù in rosa” del gioco. A questo punto, selezionate Replay, preparate le dovute impostazioni per il filmato e convertite ogni replay che avete. Questi ultimi, infatti, altro non sono che una registrazione dei nostri input, e un aggiornamento (complice il bilanciamento dei personaggi) li renderà effettivamente inutili. Il risultante video, convertito in un pratico formato Mp4, sarà invece vostro per sempre. State in campana!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'imminente debutto di Kazuya?