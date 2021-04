Super Smash Bros. Ultimate: evento, gli Spiriti di Bowser’s Fury

L’evento del weekend prende tre Spiriti inediti da Super Mario 3D World + Bowser’s Fury e li catapulta in Super Smash Bros. Ultimate

Per quella che crediamo essere la prima volta, abbiamo una “doppietta” con Bowser’s Fury, il prossimo evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate. Esattamente come l’evento dedicato a Monster Hunter Rise, infatti, abbiamo una seconda scorpacciata consecutiva di nuovi contenuti gratuiti, e stavolta la protagonista sarà l’eccellente nuova campagna di Super Mario 3D World. La notifica in-game e l’account nipponico del gioco su Twitter hanno dato l’annuncio per primi. Dal canto nostro, naturalmente, non mancheremo di darvi tutti i dettagli, seguendo l’ordine della nostra guida.

L’evento Bowser’s Fury di Super Smash Bros. Ultimate

Saranno tre gli Spiriti nuovi introdotti dall’evento di Super Smash Bros. Ultimate. Il primo personaggio interessato è Kirby: dovremo sconfiggerne cinque a Delfinia per fare nostro lo Spirito di supporto Gattini (Principiante). Proseguendo, i rimanenti due contenuti vanno conquistati sulla versione Omega di Trova Mii. Il primo, nonché il più ostico, sarà un Bowser d’acciaio che farà prevedibilmente le veci dello Spirito combattente Bowser Furioso (Leggenda). Il terzo dei tre sarà invece un Lottatore Mii accompagnato da Bowser Junior, ovvero lo Spirito combattente Giga Mario gatto (Astro nascente).

Questo evento tematico, a fronte dei contenuti inediti che introduce, durerà due giorni più del normale. Proprio come il suo predecessore dedicato a Monster Hunter Rise, infatti, anche il nuovo appuntamento del weekend ci intratterrà per cinque giorni e non tre. Potremo affrontare i nuovi avversari a partire da dopodomani, venerdì 9 aprile, alle otto di mattina. Le danze si concluderanno mercoledì 14 allo stesso orario. Se doveste avere problemi, ricordate che sia nella modalità avventura che nello stesso Tabellone potete procurarvi altri Spiriti da equipaggiare: le abilità più disparate in essi contenute possono essere un asso nella manica in ogni situazione.

Questo evento tematico, a fronte dei contenuti inediti che introduce, durerà due giorni più del normale. Proprio come il suo predecessore dedicato a Monster Hunter Rise, infatti, anche il nuovo appuntamento del weekend ci intratterrà per cinque giorni e non tre. Potremo affrontare i nuovi avversari a partire da dopodomani, venerdì 9 aprile, alle otto di mattina. Le danze si concluderanno mercoledì 14 allo stesso orario.