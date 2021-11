Super Mario: il destino in 3D dell’idraulico

Le avventure del buon Super Mario, incluse quelle in 3D, sono da sempre un must per i videogiocatori, ma quale sarà la prossima mossa? A rispondere ci pensa il suo creatore in primis, il veterano di Nintendo, Shigeru Miyamoto

Il nome di Shigeru Miyamoto rimarrà per sempre legato alle avventure di Super Mario, soprattutto per il passaggio dalle due dimensioni al 3D, ma non scordiamoci che è anche la stessa mente dietro ad icone immortali del videogioco, incluso il retrogaming ovviamente, come The Legend of Zelda e Donkey Kong. Lasciamo dunque che sia lo stesso “padre” a parlare del futuro della sua “creatura” per eccellenza.

Shigeru Miyamoto: il futuro in 3D di Super Mario

In una recente intervista, il veterano della Grande N, ha dunque chiarito che, nonostante sia passato un po’ di tempo dalla pubblicazione di Odyssey e dell’ennesimo scontro contro Bowser e la sua furia, la casa di Kyoto ha intenzione di intraprendere nuove strade.

Quando sviluppiamo un software, ci sforziamo di incorporare nuovi elementi, ma allo stesso tempo vogliamo renderlo facile anche per i giocatori alle prime armi. Di recente, persone di tutte le generazioni si sono divertite con un gioco in 3D come Odyssey, quindi per il Mario 3D del futuro, vogliamo provare a espanderci ulteriormente in nuovi modi.

Inoltre sembra che le voci riguardanti un nuovo titolo in tre dimensioni per il mitico Donkey Kong, sempre da parte del team che ha lavorato ad Odyssey del 2017, stiano mormorando che il gioco sia oggi in fase di sviluppo. Quindi, che dire, aspettiamoci delle novità!

Ad ogni modo, per rinfrescarvi un po’ la memoria in materia di giochi retrò e non solo, che ne dite di andare a recuperare qualche titolo simile al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!