Super Mario Bros. 2: una copia è stata venduta per 88.500 dollari

Le aste di vecchi giochi non sembrano mai fermarsi come dimostra Super Mario Bros. 2, una sua cartuccia per NES è stata infatti venduta per 88.500 dollari

Uno tra i titoli più particolari dell’intera saga del mitico idraulico, ovvero Super Mario Bros. 2, è stato dunque venduto per quasi 90.000 dollari ad una recente asta. E pensare che la cartuccia per NES è stata ritrovata per puro caso dietro ad un armadio nell’Indiana.

Super Mario Bros. 2: un’altra asta da capogiro per il retrogaming

Ultimamente il retrogaming sta conoscendo una serie di aste da non prendere sottogamba, come testimoniamo le cartucce di The Legend of Zelda e non solo, vendute ad una cifra davvero al di fuori della portata della maggior parte delle tasche.

Avvolto ancora nella sua plastica originale ed in condizioni quasi impeccabili, la cartuccia in questione in questione ha ricevuto una votazione A+ ed un box rating di 9,8, il che lo rende una copia estremamente rara del gioco che ha venduto più di 7,4 milioni di copie in tutto il mondo rendendolo il quinto titolo più venduto per NES. Il proprietario della cartuccia originale ha poi dichiarato quanto segue riferendosi al momento del rinvenimento.

Abbiamo fatto quello che avrebbero fatto tutti i bambini degli anni ’90: abbiamo acceso la console e testato i giochi aperti. È stato un grande giorno! Ad un secondo sguardo, era tutta un’altra cosa. La collezione apparentemente ordinaria includeva una straordinaria copia mai aperta di Super Mario Bros. 2.

Insomma, davvero un gran bel colpo di fortuna, non trovate anche voi? Per rinfrescarvi un po' la memoria in materia di giochi retrò e non solo, che ne dite di andare a recuperare qualche titolo simile al miglior prezzo di sempre?