Super Mario 64, il port su PC: Digital Foundry analizza il ray tracing

Il port amatoriale per PC di Super Mario 64 supporta il ray tracing: vi mostriamo in un video l’analisi completa di Digital Foundry

Sebbene la migliore versione ufficiale di Super Mario 64, al momento, sia quella di Super Mario 3D All-Stars, il port su PC (amatoriale, ma ci arriveremo) sta attirando non poche attenzioni. Anziché limitarsi ai 30 frame al secondo e ai quattro terzi che la trilogia a tiratura limitata per Nintendo Switch ha voluto preservare, questo progetto mira all’opposto. Parliamo dunque di un supporto completo al widescreen, di 60 fotogrammi al secondo e, soprattutto, di ray tracing in tempo reale. Non a caso, infatti, in via del tutto eccezionale Digital Foundry ha deciso di entrare in questa area grigia.

Digital Foundry e il port di Super Mario 64 su PC

Visto che il ray tracing fa parte delle maggiori attrattive della next-gen, riassumiamo brevemente in cosa si distingue il port per PC di un grande classico come Super Mario 64. Si tratta della generazione di ombre e luci in tempo reale, contrariamente alle simulazioni più “artigianali” viste fino ad ora. A rendere questa conversione particolarmente interessante dal punto di vista puramente analitico è l’implementazione degli assetti Render96, mirati a simulare i render promozionali del gioco originale. Vi lasciamo alla visione dell’analisi, riportando di seguito il disclaimer di Digital Foundry.

“Prima di ogni altra cosa, parliamo brevemente del progetto. Il gioco originale per Nintendo 64 è stato decompilato e il codice sorgente, reso disponibile, ha dato vita a numerosi port, compreso ironicamente proprio quello per Switch. Trattandosi di un titolo tecnicamente open source, ogni contributo è più che benvenuto, che è ciò che Darìo ha fatto con la versione comprensiva di ray tracing. Dal punto di vista legale, il codice sorgente è disponibile, mentre Nintendo ha espressamente problemi con le versioni eseguibili. A patto che vi compiliate il codice da soli, il port per PC non presenta alcuna ripercussione legale.”

Naturalmente, consigliamo la visione solo per l’aspetto tecnico e analitico, suggerendo di supportare il prodotto originale. Esistono infatti dei modi per poter acquistare Super Mario 3D All-Stars anche ora.

