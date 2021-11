Super Mario 3D All-Stars: supporto al controller per Nintendo 64

La versione definitiva di Super Mario 64, esclusiva alla raccolta All-Stars dei giochi 3D, ora supporta il rispettivo controller di Nintendo

A quanto pare, Super Mario 3D All-Stars riesce ancora a fare notizia nonostante il non trascurabile handicap di essere commercialmente morto ora che Switch vanta un controller per i titoli per Nintendo 64. Per dare un contesto, vi ricordiamo il collo di bottiglia in cui si trova la periferica in questione. I controller dedicati per i giochi retrò del (occasionalmente eccezionale) servizio Nintendo Switch Online tendono ad esaurire in fretta le loro scorte a discapito della disponibilità esclusiva ai soli iscritti al servizio. In aggiunta a questo, i giochi per Nintendo 64 sono a loro volta esclusivi a chi ha eseguito l’upgrade al “pacchetto aggiuntivo”.

Come il controller per Nintendo 64 si fece strada in Super Mario 3D All-Stars

Sappiamo già che il vacanziero Sunshine gode del supporto nativo al controller per Nintendo GameCube, ma ora quello per Nintendo 64 va a complementare un altro dei tre titoli disponibili in Super Mario 3D All-Stars. Il che è un bene, visto che tra le due versioni di Super Mario 64 è quella disponibile nella raccolta l’incarnazione definitiva del titolo (in assenza del port per Nintendo DS, s’intende). La versione 1.1.1 della trilogia porta con sé anche delle note della patch, che riporteremo dopo il tweet dell’annuncio ufficiale in lingua autoctona da parte della Grande N.

Ad ogni modo, si tratta “solo” di una questione di controller: le interfacce in-game non si regoleranno di conseguenza. Purtroppo la percentuale infinitesimale dei giocatori che ne faranno effettivamente uso toglie un po’ di sapore a quella che rimane un’ottima notizia per i fan più devoti del colosso di Kyoto. A questo punto, se non contiamo i Joy-Con singoli (e dovremmo farlo) come eredi del Wiimote, mancherebbe giusto Super Mario Galaxy a completare il quadretto. Vi lasciamo alle note della patch.

Versione 1.1.1 (uscita il 3 novembre 2021)

Super Mario 64 ora supporta il controller per Nintendo 64 esclusivo ai membri di Nintendo Switch Online (venduto separatamente). I giocatori ora potranno usufruire degli stessi controlli trovati nel titolo originale per Nintendo 64.

I comandi mostrati su schermo non rifletteranno il controller in sé.

