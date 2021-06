Summer Games Fest: Saints Row, Metro e altre serie di Deep Silver non saranno presenti all’evento

La stagione estiva sta lentamente prendendo piede e si sa, nel mondo videoludico, da anni ormai, le temperature elevate e i primi bagni al mare si abbinano alle conferenze e gli eventi a tema in cui le software house presentano un po’ quello che sarà il futuro delle varie uscite videoludiche annuali. L’E3, dopo lo stop forzato dell’anno scorso, torna in pompa magna con tanti studi di sviluppo e publisher che hanno già dato la loro adesione (maggiori informazioni al riguardo qui).

Ad ogni modo, l’altro grande evento estivo sarà l’ormai popolare Summer Games Fest. Koch Media è uno dei tanti publisher che presenteranno titoli per la vetrina in questione (con la conferma di Back 4 Blood di Warner Bros.). Ci sono molte speculazioni su ciò che potrebbe essere mostrato nel corso dell’evento, che si tratti di un annuncio di eventuali remastered per TimeSplitters con Free Radical Design in fase di riforma. Sfortunatamente, tuttavia, è stato già confermato che Saints Row e Metro non faranno parte dell’evento. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Deep Silver, una sussidiaria di Koch Media, ha chiarito su Twitter che i fan non vedranno Dead Island, Saints Row, Metro o TimeSplitters al Summer Games Fest e “in nessun altro evento estivo”. La stessa software house farà sapere ai fan quando avrà notizie sulle serie suddette da condividere. La conferenza di Koch Media si terrà l’11 giugno alle ore 21:00 e Deep Silver “non vede l’ora di gustarsi la reazione di tutti alle loro notizie”.

Our parent company @KochMedia_HQ is making an announcement as part of #SummerGamesFest on June 11th. To give you a head’s up, you won’t see Dead Island, Saints Row, Metro or TimeSplitters there (or at any other E3 2021 event). We’ll let you know when we have news to share.

