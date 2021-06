Summer Game Fest 2021: House of Ashes ha una data d’uscita!

Nel corso del Summer Game Fest di ieri sera è stata presente anche Supermassive Games con House of Ashes, di cui è stato mostrato un nuovo trailer e rivelata la data d’uscita

I titoli facenti parte la The Dark Picture Anthology smuovono sempre molto l’opinione pubblica. Il primo, Man of Medan, fu atteso con molto calore da tutti coloro che avevano apprezzato il teen slasher per eccellenza della scorsa generazione, Until Dawn. Vuoi però il budget minore rispetto a quest’ultimo, considerando che proprio Until Dawn era un gioco sviluppato in esclusiva per PlayStation 4, vuoi la minor ispirazione per tematiche e trama, Man of Medan non ha saputo ricevere gli stessi elogi del suo predecessore spirituale. Sorte diversa è toccata a Little Hope, che ha lievemente alzato l’asticella narrativa, seppur scadendo nei banali trope del genere e in un comparto tecnico che faceva ormai davvero fatica. Ed ora?

Supermassive Games ha annunciato già diverso tempo fa il terzo capitolo dell’antologia, House of Ashes, previsto cross-gen e quindi sia per console della vecchia generazione sia per i nuovi hardware. E durante il Summer Game Fest di ieri sera, proprio l’azienda ha mostrato un nuovo trailer dedicato al gioco, che vi lasciamo qua sotto.

Supermassive Games ci riprova e al Summer Game Fest svela la data d’uscita di House of Ashes!

Il gioco ci porterà in Iraq e ci metterà nei panni di un gruppo di soldati alle prese con la creatura sovrannaturale di turno. Il trailer termina con lo svelarne anche la data d’uscita, finalmente. The Dark Pictures Anthology: House of Ashes uscirà ufficialmente il prossimo 22 ottobre e arriverà su Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e PC. Speriamo sappia risollevare ancor più quel poco che aveva fatto Little Hope!

Dal Summer Game Fest è tutto: abbiamo un nuovo trailer, abbiamo la data d’uscita, ora quello che resta da fare è sperare che i ragazzi di Supermassive Games abbiano saputo lavorare al meglio su House of Ashes, il nuovo capitolo della The Dark Pictures Anthology. E voi che cosa ne pensate? Avete giocato gli altri episodi? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!