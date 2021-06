Summer Game Fest 2021: ecco l’evento in diretta!

Pronti a seguire insieme la diretta del Summer Game Fest 2021? In questo articolo trovate il player ufficiale per seguire una delle conferenze più attese dell’estate

La settimana più “calda” dell’estate, almeno in ambito videoludico, ha visto ieri un primo rialzo delle temperature con il reveal del nuovo capitolo della saga Battlefield: Battlefield 2042, con tanto di data d’uscita. Il titolo targato DICE è stato presentato ieri con un trailer mozzafiato e il 13 giugno riceverà ulteriori novità grazie ad un reveal anche del gameplay vero e proprio. Oggi, però, tocca al Summer Game Fest e qui potrete seguire l’evento in diretta tramite il player ufficiale della conferenza.

Summer Game Fest 2021: la diretta è servita!

Geoff Keighley, pubblico, software house sono pronti e noi, ovviamente, non vediamo l’ora di goderci questa importante conferenza e questo Summer Game Fest 2021 in diretta. Di seguito troverete il player ufficiale YouTube della conferenza. Poche, a dire il vero, le anticipazioni. Sappiamo che avremo sicuramente informazioni sulla nuova season di Call of Duty Black Ops: Cold War e Warzone e sappiamo, purtroppo, che probabilmente non avremo info relative al prossimo capitolo della saga. Che sia la volta buona anche per Elden Ring? Secondo alcuni rumor sì. Bando alle ciance e godiamoci l’evento!

Fateci sapere, a fine conferenza che cosa ne pensate di quanto è stato mostrato tramite, magari, un commento nella nostra sezione apposita (che trovate in basso). Vi ricordiamo che per ogni conferenza relativa all'imminente E3 2021, la sezione videogiochi di tuttoteK vi offrirà una copertura totale, con diversi approfondimenti a panoramiche su tutte le principali novità annunciate e presentate durante questi giorni così pieni e importanti.

