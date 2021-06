Summer Game Fest 2021: annunciato Jurassic World Evolution 2

“Jeff Goldblum ha, uh, un annuncio, uh, da fare”: al Summer Game Fest 2021 torna il disastro di John Hammond con Jurassic World Evolution 2

Jeff Goldblum, che i cineamatori anglofoni ricordano per un lieve difetto di pronuncia e che tutti noi in Italia conosciamo meglio per essere stato Ian Malcolm nella saga preistorica di Spielberg, ha colto l’occasione del Summer Game Fest per annunciare il trailer di Jurassic World Evolution 2. Frontier Development ha rilasciato infatti un video in cui viene mostrato il gioco in azione (sebbene da un punto di vista più cinematografico che altro). Come avrete intuito, Goldblum tornerà in veste di doppiatore per dare di nuovo vita al suo personaggio più famoso (insieme al Gran Maestro di Thor: Ragnarok).

Jurassic World Evolution 2, una bomba su licenza per il Summer Game Fest

Per quanto si tratti di un trailer perlopiù cinematografico, quello di Jurassic World Evolution 2 ha già implicato le migliorie di base che ci si può aspettare da qualsiasi sequel, senza però togliere nulla alla spettacolarità del Summer Game Fest. Possiamo probabilmente prevedere più specie di dinosauri, migliori meccaniche ed ambientazioni aggiuntive per le campagne. I fan hanno adorato il primo capitolo (e anche noi), quindi le basi per costruire un ottimo titolo su licenza ci sono tutte.

Come potete vedere dal trailer qui sopra, il gestionale mira quantomeno a fare le cose in grande. Il gioco è previsto per quest’anno su PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X e Series S, PS4 ed Xbox One. Rimanete in zona per avere altri, uh, aggiornamenti in futuro.

