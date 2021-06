Summer Game Fest 2021: annunciata la open beta di Back 4 Blood

La open beta di Back 4 Blood apre i battenti: vi mostriamo qui l’apposito trailer rilasciato durante il Summer Game Fest di ieri sera

Il titolo di Turtle Rock Studios, Back 4 Blood, ha fatto capolino al Summer Game Fest Kickoff Event di ieri sera per annunciare la open beta, insieme ad un trailer in cui ci sono tante novità da scoprire. Innanzitutto, il gioco ci offrirà un nuovo sguardo al combattimento PvP dopodomani, il 13 di giugno. Nell’attesa, qui sotto possiamo vedere i Cleaners (“ripulitori”) affrontare i Ridden (“infestati”), facendo fronte anche a delle mostruosità colossali. Potete trovarlo qui sotto.

Back 4 Blood (and for open beta) al Summer Game Fest

Come potreste aver intuito dall’utilizzo del quattro, Back 4 Blood è una sorta di successore spirituale di Left 4 Dead e vede fino a quattro giocatori affrontare le orde di Ridden, che di certo non mancano nel trailer dell’open beta mostrato al Summer Game Fest. Ci sono otto Cleaners differenti, con abilità uniche come la precisione sulle uccisioni (Walker) o le maggiori munizioni che possono portare con sé (Hoffman). Anche i Ridden hanno unità speciali, come l’enorme Ogre (orco), il furioso Breaker (frantumatore) e la golosa Hag (megera).

Il gioco è previsto per il 12 di ottobre, ma il trailer del titolo ci ha anche fornito una data da segnare sul calendario. L’open beta, infatti, avrà inizio il 5 di agosto, e per prendervi parte potete pure preordinare il gioco. Le principali piattaforme previste includono Xbox One, PS4, PC (Steam ed Epic Games Store), Xbox Series X e Series S e, infine, PS5.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa nuova ondata di zombi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti i n formato digitale su Instant Gaming.