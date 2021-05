Summer Game Fest: annunciata la data di inizio dell’edizione 2021

Annunciata tramite un trailer la data di inizio dell’edizione 2021 del Summer Game Fest, il festival del videogioco interamente in streaming

Arriva in seguito alla pubblicazione del primo trailer la conferma dell’arrivo dell’edizione 2021 del Summer Game Fest, il festival stagionale del videogioco composto unicamente da eventi in streaming. Si tratta della seconda edizione della rassegna, che deve la sua natura digitale al fatto di essere nata durante il periodo di maggior diffusione della pandemia da Covid-19 e di essere pensata proprio per sopperire all’impossibilità di organizzare le tradizionali fiere di settore.

Summer Game Fest 2021: ecco la data di inizio

L’edizione 2021 del Summer Gate Fest sarà inaugurata il prossimo 10 Giugno. Per la prima giornata è prevista una diretta, all’interno della quale interverrà l’organizzatore Geoff Keighley per presentare nel dettaglio il programma; sono inoltre previste delle esibizioni musicali. Secondo quanto pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione, il festival vero e proprio comincerà invece il 12 Giugno con il panel di presentazione delle novità di Ubisoft. Nei giorni successivi, diverse altre realtà di primo piano, come Steam e EA, si susseguiranno nell’illustrazione dei propri progetti.

Guardando il breve trailer di presentazione del festival è possibile riconoscere diversi videogiochi, per i quali è a questo punto legittimo aspettarsi che vengano rivelate delle importanti novità. Tra di essi, salta all’occhio Psychonauts 2 di cui, nonostante sia stata recentemente confermata l’uscita entro l’anno, non è ancora stata rivelata la vera data di pubblicazione. La prima persona ad apparire all’interno del filmato è poi Lady Dimitrescu, possiamo dunque aspettarci delle novità anche per il recentemente rilasciato Resident Evil Village.

