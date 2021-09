Suicide Squad: Kill the Justice League, svelata la Key Art ufficiale

Tramite comunicato stampa, Warner Bros Games e DC hanno svelato la Key Art ufficiale di Suicide Squad: Kill the Justice League, in attesa dell’inizio del DC Fandome

Annunciato nell’agosto dello scorso anno, il nuovo titolo di Rocksteady (i creatori della serie Batman Arkham) ha fatto molto parlare di sé già da subito. Sarà che i fan del franchise di Batman stanno attendendo con ansia un nuovo capitolo dedicato al Cavaliere Nero, ma Suicide Squad: Kill the Justice League non era quello che ci si aspettava dall’azienda. Questo non toglie il fatto che sia un titolo effettivamente interessante dalle premesse, e che ha promesso di rivoluzionare il suo genere di appartenenza e un focus intensivo sulla modalità co-op fino a quattro giocatori.

Tramite comunicato stampa, Warner Bros Games e DC hanno svelato la Key Art ufficiale del gioco, in vista dell’inizio del prossimo DC Fandome, a cui sarà presente ovviamente anche Rocksteady, il prossimo 16 ottobre alle 19. L’immagine, che vi lasciamo qua sotto, immortala ovviamente i quattro protagonisti supercriminali di Suicide Squad: Kill the Justice League, Harley Queen, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark.

Warner Bros e DC svelano la Key Art ufficiale di Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League combina il classico gameplay dello studio incentrato sui personaggi con dinamiche da action shooter in terza persona. Ambientata nell’open world di Metropolis, che speriamo sia pieno di interazioni e cose da fare, la storia originale del titolo segue i quattro membri della Squadra Suicida mentre si imbarcano in una stramba missione impossibile per salvare la terra e uccidere i più grandi supereroi DC del pianeta. Vi ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League non ha ancora una data d’uscita, ma arriverà nel corso del 2022 su PS5, Xbox Series X | S e PC.

Avete visto la Key Art ufficiale di Suicide Squad: Kill the Justice League? Che cosa ne pensate?