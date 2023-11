La DC sta per tornare in un videogioco con dei super criminali come protagonisti nel già annunciato Suicide Squad: Kill the Justice League, di cui hanno già annunciato il preorder con la serie di video Insider, dove possiamo vedere un dietro le quinte dello sviluppo del gioco

Il nuovo titolo targato DC sviluppato da Rocksteady è in dirittura d’arrivo, la stessa casa sviluppatrice della pluripremiata saga Batman Arkham, conclusasi con l’ultimo capitolo Batman Arkham Knight. Ora Rocksteady si focalizza sul nuovo videogioco ambientato nello stesso universo della saga Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice League, di cui il preorder è disponibile da oggi per le console di next gen PS5, Xbox Series X|S e PC.

Suicide Squad: Kill the Justice League annuncia il preorder con la serie “Insider”

Il preorder del gioco è stato annunciato insieme al primo di una serie di video dal titolo Suicide Squad Insider. Nel primo episodio ci troviamo a Metropolis, la città di Superman. Il team di sviluppo approfondisce le meccaniche di gioco, il mondo aperto di Metropolis, le componenti narrative e molto altro. Gli approfondimenti e i commenti dei membri del team ci spiegano la lunga storia legata agli studi sulla narrativa del gioco mista a intensi combattimenti che rendono Suicide Squad: Kill the Justice League un’esperienza unica. Nel primo episodio, vediamo Metropolis riportata in vita con dei volti della DC ben noti. Nel cast vocale troviamo Tara Strong nei panni di Harley Quinn, Scott Porter in quelli di The Flash e Samoa Joe in quelli di King Shark, che nel video parlano dei loro personaggi e della trama del gioco.

Suicide Squad: Kill the Justice League è un videogioco sparatutto in terza persona sviluppato da Rocksteady Studios. Dopo il successo della saga Batman Arkham, potremo indossare le vesti di Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark. Il gioco è già preordinabile da oggi sia nella versione standard edition, che vi darà accesso gratuito a nuovi livelli e nuovi personaggi in arrivo con 4 costumi classici e 4 costumi Canaglia, che nella versione deluxe edition, che oltre ai contenuti della standard edition vi darà anche 4 costumi Justice League, 3 armi a tema Maschera Nera, 4 pupazzetti d’oro della Squad per armi, un gettone pass battaglia, 4 variazioni di colore senza sfumature e 72 ore di accesso anticipato. Il gioco sarà disponibile il 2 febbraio 2024, non vediamo l’ora che esca! Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo dei videogiochi.