Suicide Squad: Kill the Justice League ci porterà a Gotham e ad Arkham, secondo un rumor

Dal gioco di Rocksteady, un rumor solido come un sasso: Kill the Justice League porta la Suicide Squad nella Gotham della trilogia di Arkham

Con ormai poche settimane a separarci da Suicide Squad: Kill the Justice League, tra anteprime e materiale di gameplay c’è anche spazio per qualche rumor, visto che la Gotham City tanto amata in Batman: Arkham Knight potrebbe fare capolino nel gioco. Questo, almeno, ciò che le “season” lasciano intuire, ma se volete leggere oltre siate pronti a qualche piccolo spoiler sul gran finale di Bruce Wayne nell’Arkhamverse. Stando all’insider Miller Ross, la terza stagione del gioco sarà “piena di nostalgia” per la trilogia di Rocksteady Studios. Sicuro di sé e forte dei dettagli ricavati dalla closed alpha, Ross rincara la dose azzardando il ritorno di Deathstroke per la quarta season.

I stress: Season 3. That’ll take us through Halloween and Black Friday. Big sales window. Lots of Arkham nostalgia. Cameos. You literally go to Gotham. It’ll be a big moment for the game, post-launch. Then they follow that up with Deathstroke in season 4. It’s a strong pitch https://t.co/RlRvVW1AXw — Miller Ross (@mmmmmmmmiller) January 9, 2024

Il post-lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League fa “rumor” con la Gotham di Arkham

“Sarà un gran momento per il gioco”, prosegue il rumor, “dopo il lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League”, prima con la Gotham della trilogia di Arkham e poi con Slade Wilson. Ross poi nota che la stagione “ci accompagnerà tra Halloween e il Black Friday, periodi fruttuosi”. Ha senso, visto che la metropoli gotica dell’universo DC ci ha letteralmente regalato una storia intitolata Il lungo Halloween. In risposta a una domanda su un personaggio presumibilmente perito nel corso della trilogia, Ross ha vagamente notato che a tornare sarà “Non il personaggio che pensate. Ma a quel punto sarà chiaro cosa sta accadendo, e le aspettative aumenteranno tra suggerimenti e teaser.” Il gioco esce il 2 febbraio su PS5, Xbox Series X, PC e Xbox Series S.

Ora sta a voi dirci la vostra: quanto attendibile può essere un'indiscrezione che non verrà confermata prima dell'autunno?