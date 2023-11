Suicide Squad: Kill the Justice League apre le porte per l’alpha test

L’alpha test mette alla prova la Task Force X anche al di fuori della trama con l’ultimo annuncio per Suicide Squad: Kill the Justice League

Non contenta di averci appena dato un trailer per Harley Quinn, WB Games ha annunciato l’apertura dell’alpha test per uno dei primi grandi titoli del prossimo anno, Suicide Squad: Kill the Justice League. I giocatori selezionati avranno un assaggio del live service il prossimo weekend, da giovedì 30 novembre a lunedì 4 dicembre. Il publisher è stato comunque chiaro: “Vi preghiamo di notare che il gioco è ancora in sviluppo, e questo test rappresenta solo una piccola sezione specifica della campagna, non emblematica dell’esperienza finale nella sua interezza.” Non ne dubitiamo, ma l’hype dei giocatori difficilmente si soffermerà a ponderare questo piccolo cavillo.

A Suicide Squad: Kill the Justice League closed alpha test has been announced. Players can register for a chance to play the game later this month.https://t.co/a9IpmeiBMX pic.twitter.com/ftU57XkHRe — VGC (@VGC_News) November 20, 2023

L’alpha test che non ti aspetti per Suicide Squad: Kill the Justice League

Il gioco sarà fruibile in solitaria o in co-op fino a quattro giocatori. Si tratterà di un’esperienza più “inclusiva” di altre a livello di hardware, in quanto comprenderà sia cross-play che mantenimento dei progressi tra piattaforme differenti. Il test metterà sotto pressione l’infrastruttura online, e comprenderà tutte le piattaforme: PS5, Xbox Series X, PC e Xbox Series S. In quanto al bacino d’utenza su PC, viene loro richiesto di usare un controller. Tutti i giocatori dovranno piuttosto firmare un accordo di non divulgazione per partecipare. Il titolo promette di essere uno “sparatutto action adventure open world oltre ogni genere” ambientato in una versione open world di Metropolis. L’uscita è fissata per il 2 febbraio.

