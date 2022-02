Street Fighter 6: annuncio imminente secondo un rumor

Continuano a circolare rumor sul sesto capitolo della celebre serie Capcom fin dal 2020: pare che, secondo uno dei più recenti, la data di annuncio e di presentazione di Street Fighter 6 sia imminente. Vediamo insieme su che cosa si basa questa ipotesi

Son passati ormai 6 anni da quando Capcom ha fatto uscire Street Fighter 5 per tutte le principali piattaforme: dopo quindi tanti anni di supporto, viene lecito aspettarsi che un nuovo capitolo della serie sia in lavorazione presso i loro studi. I rumor su un ipotetico Street Fighter 6 circolano da ormai tanto tempo, però pare che ultimamente ne sia spuntato uno nuovo secondo il quale il gioco verrà annunciato a brevissimo. Secondo questa voce di corridoio infatti, Street Fighter 6 potrebbe essere annunciato lunedì 21 febbraio, ovvero tra 3 giorni dalla pubblicazione di questo articolo. Vediamo di seguito da dove arriva questa ipotesi.

I rumor su Street Fighter 6 e i countdown di Capcom

Come probabilmente in diversi di voi hanno già visto, qualche giorno fa Capcom ha lanciato un sito con un countdown che arriverà allo 0 il prossimo lunedì. Già allora l’immaginazione ha portato molti fan a pensare a Street Fighter 6, ma ora potremmo aver ottenuto un’ulteriore conferma di tale rumor. Secondo Jeff Grubb infatti, come ha detto nell’ultimo episodio del suo show Grubbsnax, c’è da aspettarsi che lunedì venga annunciato proprio Street Fighter 6.

(FYI) According to Jeff Grubb on GrubbSnax expect Street Fighter VI to be announced on Monday https://t.co/WLchhQYeKa — Idle Sloth (@IdleSloth84) February 17, 2022

Considerando le informazioni che abbiamo, non sarebbe neanche inverosimile: il sequel doveva essere lanciato nel 2021, ma i problemi di sviluppo hanno provocato un ritardo non ben definito. Ricordiamo però nel frattempo che si tratta comunque di un rumor, e che quindi non c’è nessuna certezza assoluta che quello che è stato detto si avveri. Per esserne certi, non ci resta che attendere direttamente lunedì 21.

