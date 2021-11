Street Fighter 5 Champion Edition: disponibile da oggi Luke con il nuovo DLC

In Street Fighter 5: Champion Edition da oggi è disponibile il nuovo personaggio DLC Luke, per l’occasione Capcom ha rilasciato un trailer

Oggi Capcom ha rilasciato il trailer di gioco del nuovo personaggio DLC di Street Fighter 5: Champion Edition, Luke. Quest’ultimo è già disponibile nel gioco, e sarà l’ultimo personaggio DLC creato per il gioco in questione. Abbiamo anche sentito di recente che lo stesso personaggio giocherà un ruolo rilevante nel prossimo gioco di Street Fighter quando verrà lanciato. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Street Fighter 5 Champion Edition: tutti i dettagli sullo stile di combattimento di Luke

I giocatori di Street Fighter 5: Champion Edition che possiedono anche il Season 5 Character Pass riceveranno oggi il quinto personaggio DLC di quest’ultimo: Luke. Lo stile di combattimento di Luke è basato su colpi rapidi che lo spingono in avanti. Date un’occhiata al trailer di presentazione qui sotto.

Insieme a un attacco proiettile (Sand Blaster), Luke può scagliare anche il Rising Rocket che fornisce difesa antiaerea insieme al lancio di nemici. Tuttavia, sono le V-Skill e V-Trigger le vere unicità di questo personaggio. La V-Skill 1 Hard Shot abilita immediatamente una versione caricata di Flash Knuckle mentre la V-Skill 2 Suppressor è un colpo a distanza ravvicinata al corpo che funge da contrappeso le proiezioni. Luke è anche il primo personaggio che guadagna V-Timer quando infligge danni (e lo perde quando subisce danni).

Street Fighter 5: Champion Edition è attualmente disponibile per PS4 e PC. Attualmente si vocifera anche che Street Fighter 6 sia in sviluppo per Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X/S e PS5 con un annuncio probabile per il prossimo anno.

Inoltre, vi ricordiamo che tutte le aggiunte alla modalità di gioco e gli aggiornamenti del bilanciamento sono gratuiti per i possessori di qualsiasi versione di Street Fighter V. Tutti i personaggi DLC rimangono ottenibili completamente gratuitamente completando varie sfide di gioco e ricevendo valuta di gioco guadagnata. Per coloro che non tempo per giocare, i contenuti di gioco possono essere ottenuti immediatamente utilizzando denaro reale. Tuttavia, alcuni contenuti aggiuntivi possono essere acquisiti solo utilizzando Fight Money, che può essere guadagnato attraverso il normale gameplay.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.