Twitch Rich List: la classifica degli streamer più ricchi!

Chi sono gli streamer più ricchi su Twitch? Scopritelo insieme a noi in questo articolo dedicato in cui andremo a svelarvi la Twitch Rich List

Che Twitch sia ufficialmente diventata la piattaforma di streaming più popolare e seguita al mondo è quanto mai innegabile. Tantissime sono le personalità, fra influencer e content creator, che si sono trasferite in pianta stabile sul “sito viola” e, complice anche la pandemia di Coronavirus, l’espansione è stata praticamente inevitabile. Un recente studio di Ebuyer ha rivelato quanti soldi guadagnano i creators che trattano di videogiochi su Twitch, andando a considerare esclusivamente i follower e gli abbonamenti Tier 1 e Tier 2 loro intestati. E il risultato è quantomeno stupefacente.

Come dicevamo in apertura, Twitch è aumentato notevolmente in popolarità negli ultimi due anni, vantando ora oltre 8 milioni di creatori e 1.3 trilioni di minuti guardati nel 2021. La piattaforma di live streaming per i giocatori non solo consente agli utenti di ottenere potenzialmente milioni di visualizzazioni, ma anche di guadagnare discrete somme di denaro. Twitch consente ai loro migliori utenti di addebitare commissioni sotto forma di abbonamento. Sono disponibili tre livelli di abbonamento, con diversi prezzi: 3.99€ per il Tier 1, 8.99€ per il Tier 2 e 23.99€ per il Tier 3 da sborsare mensilmente. Twitch trattiene il 50% dei profitti, con l’altro 50% che va all’utente.

Gli streamer più ricchi del mondo su Twitch: ecco la classifica completa, chi è il numero 1?

In cima alla classifica troviamo RanbooLive, conosciuta per lo streaming di Minecraft la celebrità di Twitch guadagna ben 1406960,28 $ l’anno (facciamo difficoltà anche solo a leggere il numero). Al secondo posto c’è lo streamer americano AdinRoss, che porta principamente GTA V e NBA 2K e guadagna all’incirca 726032$ annui grazie alla piattaforma. I primi 20 streamer su Twitch in ordine di guadagno li trovate qua sotto (nome-numero followers-guadagno annuale):

RanbooLive – 79155 – 1406960$ AdinRoss – 61833 – 762032$ xQcOW – 81254 – 703386$ NICKMERCS – 56720 – 613432$ Amouranth – 21858 – 510765$ Sykkuno – 22324 – 467414$ PaymoneyWubby – 20270 – 450159$ AuronPlay – 29254 – 418012$ Pestily – 24052 – 411007$ summit1g 35715 – 410568$ HasanAbi – 43320 – 395565$ CriticalRole – 28347 – 392799$ moistcr1tikal 20995 – 391419$ LVNDMARK – 20992 377994$ LUNA – 22326 – 336691$ TimTheTatman – 20415 – 310647$ TommyInnit – 19679 – 304320$ juansguarnizo – 18022 – 247878$ Trainwreckstv – 16567 – 241652$ Mizkif – 18084 – 241025$

Trovate la classifica completa degli streamer su Twitch più ricchi sul sito di Ebuyer. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!