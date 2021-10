Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, novità sul gioco da parte di Nomura

Nomura svela al Tokyo Game Show 2021 novità riguardanti la strategia di mercato di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, cambiata a causa dei fan

Tra le novità degli scorsi giorni al Tokyo Game Show 2021 c’è stato il nome di Jack Garland, protagonista di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, prossimo gioco in mano a Tetsuya Nomura. Personaggio familiare per coloro che hanno ancora ricordi vividi dell’originale Final Fantasy. In ogni caso, ancora prima di questa rivelazione i fan erano giunti alla conclusione, confermata finalmente in queste giornate, che Jack fosse infatti lo stesso antagonista del primo capitolo della saga.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, novità di Nomura per i fan troppo svegli

Durante una presentazione speciale, il produttore Tetsuya Nomura dichiara di aver voluto da tempo raccontare la storia di come Jack Garland sia diventato Caos. Tuttavia, ciò non doveva apparire comprensibile sin da subito; eppure i fan, anche quelli esteri, lo hanno scoperto velocemente. Quando Jin Fujiwara, un altro producer, disse al team di sviluppo – e a Nomura – di “essere stati sgamati”, decisero di confermare ormai la cosa, includendo alla fine del trailer del gioco anche la scena finale. In un’intervista per Famitsu, sempre Nomura dice di aver voluto cambiare la direzione in cui verteva il marketing del gioco: è passato dunque ad un “perché Garland diventa Caos”, piuttosto che dover scoprire chi è Jack e cosa lo spinge a cercare Caos in questo modo.

Il feedback ricevuto dai giocatori della demo ha quindi portato novità nel campo del marketing e anche ad un aggiornamento per quanto riguarda la grafica e la luce troppo scura. E seppur non sembravano esserci problemi in fatto di gameplay, sono state rifiniti alcuni particolari minori. Una nuova funzione prende il nome di “Risonanza”, e porta a migliorare l’utilità di un NPC nel proprio party, rendendo i personaggi più aggressivi con le loro abilità quando questa funzione è attiva. Inoltre, la loro classe può essere cambiata dai giocatori, e adesso possono anche indossare dell’equipaggiamento che una volta ottenuto non utilizziamo.

Ricordiamo che la demo multiplayer rilasciata in questi giorni del Tokyo Game Show 2021 rimarrà disponibile su PS5, Xbox Series X e S fino all’11 ottobre, mentre Stranger Paradise: Final Fantasy Origin uscirà il 18 marzo 2022. Per altre notizi inerenti i videogiochi, continuate a seguirci su tuttoteK, e date un’occhiata allo store Instant Gaming per giochi a basso prezzo