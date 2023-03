Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin arriva su Steam, ecco quando!

Square Enix e Team Ninja hanno annunciato l’arrivo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin su Steam, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre, recentemente, Team Ninja ha rilasciato la sua ultima nuova IP, Wo Long: Fallen Dynasty (di cui vi abbiamo parlato in maniera molto estesa nella nostra recensione, la trovate qui), in questo articolo vi parliamo di un suo prodotto, non originale, che ha fatto molto parlare di sé lo scorso anno. Ci riferiamo ovviamente a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin che è attualmente giocabile su console PlayStation, Xbox e PC, ma solo tramite Epic Games Store. L’esclusività temporale è però scaduta e quindi il titolo si appresta ad arrivare anche su piattaforma Valve.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà dunque disponibile anche tramite Steam a partire dal prossimo 6 aprile. Inoltre, Square Enix ha annunciato anche un price drop per tutte le versioni del gioco (Standard, Deluxe e Season Pass), con le edizioni base che passano ad esempio a un prezzo fisso di 49.99€. Con l’occasione è stato divulgato anche un nuovo trailer del gioco, che potete trovare proprio qua sotto.

Final Fantasy Origin: svelata la data d’uscita su Steam!

In Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin potrete vivere un racconto alternativo della storia classica di Final Fantasy, con un gameplay ricco d’azione e di strategia ambientato in un mondo tipico dell’amata serie di videogiochi. Vi unirete a Jack e ai suoi alleati, Ash, Jed, Neon e Sophia, mentre spalancano i cancelli del tempio del Caos e si addentrano in un mondo di fantasia oscura, affrontando battaglie coinvolgenti per scoprire se sono davvero i Guerrieri dalla luce predetti dalla profezia.

E dopo aver fatto il giro di boa, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin arriva anche su Steam a partire dal prossimo 6 aprile. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!