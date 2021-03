Stellaris Console Edition: disponibile il Lithoids Species Pack

Buone notizie per i fedeli di Paradox Interactive, l’azienda svedese ha infatti confermato l’arrivo del nuovo Lithoids Species Pack di Stellaris Console Edition

Stellaris, il grande videogioco fantascientifico di strategia, si aggiorna dunque con il Lithoids Species Pack su Xbox Series X, Xbox Series S e PS4 grazie all’update 2.6 Verne. Del resto, chi l’ha detto che per giocare agli strategici occorre sempre farlo su PC? A volte anche il divano di casa può essere un valido sostituto, vediamo dunque meglio la questione.

Stellaris: guardiamo il trailer del Lithoids Species Pack

Enormi spazi siderali, tra stelle e pianeti ancora da esplorare, accolgono il giocatore nel silenzio e nell’immensità dell’infinito che viene “riempito” da navi spaziali che solcano lo spazio e dal suono della violenta battaglia per la conquista che infuria tutto attorno.

Grazie al Lithoids Species Pack di Stellaris, i giocatori potranno godere di tutta una vasta gamma di navi e specie aliene per far entrare, a gamba tesa, i giocatori su console nel mondo degli strategici. Oltre a questo ci sarà un framte rate più elevato, una simulazione più rapida, dei tempi di caricamento più ridotti, meccaniche uniche per l’Impero Lithoid, 15 nuovi portrait di Lithoid e uno di un robot Lithoid ed un nuovo voices pack.

Su tutte le piattaforme viene poi introdotto anche un tipo di specie costituito interamente da roccia sapiente che mangia minerali per il sostentamento, è longevo e può colonizzare quasi tutti gli ambienti. Tra gli altri titoli strategici di Paradox Interactive, ricordiamo la serie di Europa Universalis, quella di Hearts of Iron, quella di Crusader Kings ed altri ancora.

Se dunque anche voi volete rigiocare agli altri giochi firmati dalla casa svedese ad un prezzo inferiore, vi consigliamo di cliccare qui, mentre, se volete essere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri di oggi, allora rimanete su tuttoteK!