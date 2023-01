Sony: in arrivo uno State of Play su titoli terze parti?

Stando a quanto rivelato dal noto leaker The Snitch, Sony starebbe preparando un nuovo State of Play incentrato su titoli terze parti. Scopriamone di più in questa news dedicata

Il 2023 per Sony e in particolar modo per l’ecosistema PlayStation sarà un anno pieno zeppo di novità ed esclusive molto attese. Prossimo all’uscita è, per esempio, Forspoken. Sempre rimanendo in casa Square Enix tante sono le aspettative relative a Final Fantasy XVI, per non dimenticare anche l’hype intorno al nuovo Marvel’s Spider-Man. A breve, però, un nuovo annuncio o una nuova serie di annunci potrebbero riguardare titoli terze parti che, la stessa Sony, potrebbe racchiudere in un nuovo State of Play.

State of Play su titoli terze parti presto in arrivo?

Un nuovo State of Play su titoli terze parti è presto in arrivo? Stando alle dichiarazioni del noto leaker e insider a tema videoludico, The Snitch, la risposta è sì. Lo ha dichiarato lo stesso The Snitch sul proprio server discord (in basso trovate il messaggio). La reazione dei fan attorno a questa notizia è stata sicuramente entusiasmante e, fin da subito, come succede spesso, il toto-annuncio ha iniziato a prendere possesso dei principali social e di tutte le discussioni, ipotizzando così titoli e potenziali presentazioni che potranno essere effettuate proprio da Sony.

La fonte di The Snitch, stando alle sue dichiarazioni, dovrebbe essere molto affidabile in tema Sony e PlayStation. Dunque non ci resta che attendere ulteriori novità e aggiornamenti in merito. Intanto, in attesa di quelli che sono i migliori titoli già in programma per questo 2023, che cosa vorreste venisse annunciato in questo ipotetico (al momento) State of Play? Fatecelo sapere lasciando un commento nell’apposita sezione sottostante.

