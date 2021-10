State of Play | Svelata la data d’uscita di The King of Fighters XV

Sul palco dello State of Play di questo Ottobre 2021 è stato mostrato un nuovo trailer di The King of Fighters XV che, oltre ad annunciarne la data d’uscita, ne ha svelato anche le date per l’open beta

Uno State of Play parecchio moscio quello che si è svolto in diretta stasera, e che ha portato con sé un’espansione gratuita di Bugsnax, il nuovo capitolo di Star Ocean e l’arrivo di Death’s Door su PS4 e PS5, oltre che (finalmente) del nuovo materiale su Little Devil Inside. Un vero peccato perché ci saremmo aspettati sicuramente di più, nonostante la durata ridotta all’osso di venti minuti, e i grandi assenti sono stati veramente tanti. Inoltre, non sono stati nemmeno svelati i giochi del PlayStation Plus di novembre 2021 contestualmente all’evento, anche se in questo caso siamo sicuri che è solo una questione di ore. I leak già ci sono stati, d’altronde.

Gli amanti dei picchiaduro in salsa orientale saranno però felici di sapere che The King of Fighters XV ha finalmente ricevuto una data d’uscita ufficiale, fissata per il prossimo 17 febbraio su PS4, PS5, Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Un altro titolo che si va ad aggiungere a quel casino che sarà febbraio 2022, ma tant’è. Con l’occasione, SNK ne ha anche divulgato un trailer, in cui viene presentato un nuovo personaggio, Dolores. Vi lasciamo il nuovo materiale video proprio qua sotto.

SNK ha anche annunciato ufficialmente le date per l’open beta di The King of Fighters XV, che si svolgerà dal 19 al 22 novembre e che metterà a disposizione dei giocatori ben otto personaggi giocabili, che potrete sfruttare per provare match online casuali e l’allenamento offline, fra le tante modalità. Per quel che riguarda il nostro fuso orario, la Beta sarà disponibile, per la precisione, dalle 4 del mattino del 20 novembre prossimo fino alle 15.59 del 22 novembre.

Avete visto il trailer di The King of Fighters XV mostrato sul palco dello State of Play di Ottobre 2021? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!