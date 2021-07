State of Play: stando a un rumor vedremo presto Horizon Forbidden West

Lo State of Play che non ti aspetti: c’è profumo di Horizon Forbidden West nell’aria, grazie all’ultimissimo rumor firmato Jeff Grubb

Non c’è estate senza una pioggia di rumor, e nel dopo-E3 che cerca di anticipare i tempi sulle prossime conferenze abbiamo una nuova indiscrezione circa Horizon Forbidden West e un’ipotetica comparsa al prossimo State of Play. Naturalmente non riporteremmo qualcosa da prendere con le pinze se non avessimo una buona fonte da riportare. Proprio per questo motivo torna in nostro soccorso Jeff Grubb, che ha recentemente parlato di Xbox e dei suoi piani con i draghi e il fantasy maturo. Le attese, almeno nel contesto delle notizie, saranno risicate, ma non quelle per il gioco stesso.

Horizon Forbidden West al prossimo State of Play: tanti rumor per nulla?

Stando al rumor, al prossimo State of Play mancherebbe ben poco: potremmo sentir parlare di Horizon Forbidden West già a settembre. L’insider asserisce di “aver sentito”, tuttavia, che il gioco in sé ci farà attendere molto di più. Si tratta nientemeno che di un posticipo al 2022, ma se (e solo se) questa voce si rivelasse fondata Sony potrebbe almeno già ufficializzare il posticipo con la presentazione. Il mese di settembre sarebbe congeniale per mettere almeno la campagna marketing ai blocchi di partenza. Tuttavia, sebbene in via più ufficiale di quanto abbiamo appena riportato su Abandoned, dobbiamo fare una precisazione.

Nel commento al post qui sopra, infatti, Grubb ha usato il suo account di Reddit per specificare che no, la notizia non è ancora confermata al 100%. Se non altro, però, l’assenza di Sony all’E3 2021 rende buona ogni occasione per rendere i propri fan partecipi del futuro della console (o di qualsiasi cosa). Nonostante i molti conigli azzurri nel cilindro di Sony, anche Nintendo potrebbe estrarre i propri a settembre: abbiamo infatti riportato di recente un altro rumor circa il prossimo Nintendo Direct, di cui abbiamo ricevuto un sospettosamente alto numero di dettagli. Se le voci fossero entrambe vere, dovremmo davvero prepararci a un autunno di fuoco!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del rumor?