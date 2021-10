State of Play ottobre | KartRider Drift: annunciato il free-to-play per PS4

“In un modo o nell’altro”, con il free-to-play KartRider per PS4 lo State of Play mostra l’unico Drift capace di far preoccupare Nintendo

Sulle note di “One way or another” di Blondie, l’ultimo State of Play ci ha messi alla griglia di partenza di uno degli ultimi urrà per PS4, il free-to-play di guida KartRider Drift. Il kart racer di Nexon è l’ultimogenito di una serie già affermata, sebbene meno nota (complice l’esclusiva pubblicazione nel sud-est asiatico) del brand che ha piazzato le fondamenta del genere. Dopo l’esordio della saga nel 2004 con Crazyracing Kartrider, questo nuovo capitolo non mira esclusivamente all’arrivo su console Sony: le tappe del tour annoverano infatti anche PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S.

Scherzavamo sul Drift, ma il KartRider free-to-play per PS4 dello State of Play non scherza affatto

Al di là della versione PS4, ovviamente fulcro del trailer mostrato durante lo State of Play, l’uscita multipiattaforma del free-to-play KartRider Drift punta anche ad un sistema di cross-play e cross-progression per tutti i formati, in modo non dissimile da Fortnite. La closed beta per il titolo sarà disponibile su console Sony a partire dall’8 dicembre. Ci saranno due modalità disponibili, sette personaggi giocabili e diverse opzioni di personalizzazione. L’idea di base con cui il gioco mira a prendere le distanze dai dogmi del genere è la divisione in due modalità, una per la guida con strumenti e un’altra per la guida tecnica.

Stando a Nexon, l’iscrizione per partecipare alla beta sarà aperta a tutti nel giro delle prossime ore sul sito web. Sia il gioco stesso che la sua versione beta saranno probabilmente previsti anche su PS5 mediante retrocompatibilità. Il lancio è previsto su PC e Xbox quest’anno e su PS4 l’anno prossimo, sebbene Nexon non abbia fornito date precise. Una scelta curiosa, questa, per due motivi. Il primo consiste nel fatto che “quest’anno” non sia più una finestra così ampia, mentre la seconda ragione riguarda la decisione di porre l’accento sul titolo a discapito della sua esclusività per la concorrenza fino al prossimo anno.

