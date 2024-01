State of Play Gennaio 2024: data confermata ufficialmente, cosa ci sarà?

Il vociferato già nelle scorse ore State of Play di Gennaio 2024 ha una data e un orario ufficiale: scopriamoli insieme in questo articolo dedicato, chi saranno i protagonisti della serata?

Le voci di corridoio lo volevano confermato già da qualche ora, ma alla fine è stata la stessa Sony ad annunciare ufficialmente il primo State of Play di quest’anno. Tramite un post sul PlayStation Blog, che potete raggiungere cliccando qui, la compagnia ha infatti annunciato che il primo grande evento per PlayStation 5 avrà inizio alle 23 (ora italiana) del prossimo mercoledì 31 gennaio sui canali ufficiali YouTube, Twitch e TikTok. La durata sarà di 40 minuti e includerà ben 15 giochi diversi in arrivo sulla piattaforma.

Preparatevi per un nuovo State of Play!

Sintonizzatevi su YouTube, Twitch o TikTok questo mercoledì alle 23:00.

40 minuti per esplorare più di 15 giochi e dare uno sguardo approfondito a Stellar Blade e Rise of the Ronin e ad altri giochi: https://t.co/OJXMsjCv1R pic.twitter.com/ir97Lp6H57 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 29, 2024

Lo State of Play di Gennaio 2024 è stato confermato: data, orario e pronostici!

I due titoli confermati che saranno presenti allo State of Play di mercoledì 31 sono Stellar Blade e Rise of the Ronin. Si legge infatti nel post del blog:

Tra gli altri aggiornamenti, offriremo una panoramica su Stellar Blade e Rise of the Ronin, due grandi giochi in arrivo quest’anno su PS5. Inoltre, daremo un’occhiata ad altri titoli in arrivo su PS5 e PS VR2 nel 2024 e più avanti.

Ed è quindi ovviamente iniziato il “toto-State-of-Play”, con Internet che si sbilancia su quale gioco sarà o meno presente fra i quindici citati. Fra i tanti, a nostro parere (e anche secondo Nick Baker di XboxEra, a quanto pare) potremmo trovare Death Stranding 2 e Silent Hill 2, che sono ormai rimasti in disparte da parecchio tempo. Considerando che l’ultimo State of Play di PlayStation è stato nell’ottobre del 2023 e i grandi protagonisti sono stati Marvel’s Spider-Man 2, Foamstars e Final Fantasy 7 Rebirth, non ci possiamo aspettare un livello inferiore.

Confermata data e orario per il primo State of Play di Sony PlayStation, quello di Gennaio 2024, non ci resta che aspettare e nel mentre speculare su chi sarà il protagonista della serata. E secondo voi?