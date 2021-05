State of Play maggio, mostrato il gameplay di Horizon: Forbidden West

Questa sera si è tenuto lo State of Play di maggio e durante l’evento è stato mostrato il primo gameplay di Horizon: Forbidden West

Poco fa si è tenuto ancora una volta il tanto atteso State of Play, l’ormai nota ricorrenza di Sony dedicata ai videogiochi PlayStation. Gli eventi appartenenti a questa tipologia non hanno una lunga durata, ma nonostante ciò permettono ai giocatori di osservare in anteprima i titoli in arrivo su PS4 e PS5.

Spesso durante questi eventi vengono presentati diversi giochi, ma questa volta Sony ha scelto di concentrarsi esclusivamente su uno dei suoi titoli di punta. Durante lo State of Play di maggio infatti è stato mostrato per la prima volta il gameplay di Horizon: Forbidden West.

Azione e paesaggi mozzafiato nel lungo gameplay di Horizon: Forbidden West

Ormai è passato un bel po’ di tempo dall’annuncio di Horizon: Forbidden West ma ora finalmente abbiamo avuto l’occasione di vederlo in azione. Durante l’evento infatti Guerrilla Games ci ha mostrato ben 14 minuti di gameplay ininterrotto. Se anche voi volete dare un’occhiata in anteprima al gioco, potrete farlo grazie al video in calce qui sotto.

Come potete vedere dal video, il gameplay del gioco sembra essere migliorato molto rispetto al primo capitolo. Ora Aloy è in grado di muoversi in maniera molto più libera e ha addirittura sviluppato nuove tecniche di combattimento ravvicinato. Dal video inoltre è possibile anche notare l’incredibile bellezza del titolo che, grazie ad ambientazioni mozzafiato e un’illuminazione di qualità, riesce a tirare fuori il meglio dalla PlayStation 5.

Horizon: Forbidden West sarà disponibile per PS4 e PS5, ma per il momento non conosciamo ancora una data d’uscita precisa. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul titolo e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.