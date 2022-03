State of Play: Capcom annuncia Exoprimal

Durante l’ultimo State of Play, Capcom ha annunciato il suo prossimo shooter cooperativo, Exoprimal, la cui uscita è prevista nel 2023

Lo State of Play di ieri sera, dedicato prevalentemente alle produzioni di stampo giapponese, è servito per dare uno sguardo ad un nutrito numero di produzioni, più o meno imminenti, in arrivo sulle console Sony. Tra piccoli titoli indie e produzioni più corpose, l’evento in streaming non ha comunque mancato di presentare qualche sorpresa. Ad aprire le danze in tal senso, oltre a dare il via all’appuntamento, ci ha pensato Capcom, che in apertura dello show ha presentato in anteprima la sua nuova IP cooperativa, Exoprimal.

State of Play: Exoprimal è la nuova IP di Capcom

Il nuovo lavoro della casa giapponese è ambientato nel futuro, più precisamente in un 2043 in cui il mondo è funestato da delle fratture dimensionali dalle quali vengono vomitate ingenti quantità di dinosauri. Gli unici in grado di poter tenere testa a queste orde di letali creature, che comprendono Velociraptor, Triceratopi e Tirannosauri, sono i coraggiosi Exofighters. Si tratta di un gruppo di guerrieri che, per mezzo di potenti esoscheletri meccanici, rappresentano l’unica speranza di salvezza per il pianeta Terra.

Exoprimal è un titolo incentrato sul multiplayer cooperativo, con ciascuna delle Exosuit in dotazione dei vari eroi che sarà caratterizzata da ruolo ed abilità peculiari, che spazieranno dal classico tank, all’healer, l’assassino e molto altro. Proprio per questa sua particolare natura, il gioco Capcom si concentrerà anche sugli aspetti tattici dell’esperienza, che si tradurranno nella possibilità di cambiare esoscheletro anche a partita in corso, così da permettere alla squadra di tarare la propria composizione a seconda della situazione di gioco.

Sebbene annunciato durante lo State of Play, nel quale è stato reso noto che il gioco sarà disponibile su PS4 e PS5 nel corso del 2023, è stato confermato l’arrivo della produzione anche su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. In attesa di saperne di più sul gioco (e magari anche su Pragmata, l’altro titolo Capcom in sviluppo), vi rinnoviamo l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, oltre a tenere d’occhio le offerte presenti sulle pagine di Instant Gaming.