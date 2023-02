Starfield: l’annuncio del Showcase dedicato sembra imminente

Starfield torna sotto i riflettori e secondo nuovi rumor da parte di Andy Robinson pare che lo Showcase dedicato al titolo è in arrivo

Una delle esclusive più attese in sviluppo presso gli studi di Bethesda è Starfield, la nuova esclusiva di casa Microsoft in esclusiva per PC e Xbox Series X/S. Dopo lunghi periodi di dubbi e perplessità sulla realizzazione del titolo, finalmente sembra essersi mosso qualcosa con qualche novità sul titolo. Nuovi rumor confermano che è in lavorazione uno showcase autonomo incentrato su Starfield, e sebbene fino ad ora non si sappia quando sarà presentato in anteprima, le cose potrebbero cambiare a breve.

Il Showcase dedicato a Starfield è realtà?

Secondo Andy Robinson di VGC, che di recente ha pubblicato su Twitter che, in base a ciò che ha sentito, è in arrivo un annuncio ufficiale da parte di Microsoft dello Showcase dedicato a Starfield. Questa affermazione si ricollega alle recenti dichiarazioni di Bethesda secondo cui stava ancora sistemando alcuni aspetti del gioco per mostrare nuovamente il titolo con una data ufficiale.

I hear the announcement for the Starfield showcase is imminent 👀 — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 24, 2023

I rumor affermano anche che durante l’evento verrà finalmente svelato il periodo d’uscita del gioco, anche se resta da vedere quale sarà effettivamente visto che ancora non si sa molto quali saranno i prossimi titoli di Microsoft in uscita quest’anno. Rapporti recenti hanno affermato che il gioco verrà rilasciato nel mese di giugno, anche se altri rumor hanno indicato che potrebbe essere stato posticipato a fine estate. Ufficialmente, il lancio è ancora previsto per la prima metà di quest’anno. Ricordiamo che Starfield è in sviluppo per Xbox Series X/S e PC.

