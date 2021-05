Starfield: confermato il periodo d’uscita?

Un rumor asserisce che il periodo di uscita di Starfield sia confermato: riportiamo tutte le voci che stanno circolando in queste ore

Si è parlaro molto di Starfield nelle ultime settimane, e la domanda sulla bocca di tutti è solo una: qual è il periodo di uscita in cui potremo giocarci? Stando ad un rumor, in cui stanno sperando in molti ma che vi invitiamo a prendere come sempre con le pinze, Microsoft sta spingendo per un lancio questo stesso anno. Potremmo tuttavia dover aspettare un po’ di più per il nuovo gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda, se l’ultimo podcast di Kinda Funny è anche solo vagamente attendibile. Non è nemmeno l’unico rumor che circola sul gioco, se ricordate quanto ha detto Jeff Grubb.

Il rumor sull’uscita di Starfield

Nell’ultimo episodio del Kinda Funny Gamescast, parlando della potenziale data di uscita di Starfield, Blessing Adeoye Jr. ha aggiunto al falò speculativo del gioco un possibile lancio nel primo trimestre del 2022, ovvero tra il prossimo gennaio e il mese di marzo. Non molto tempo dopo, come abbiamo ricordato qui sopra, Jeff Grubb di GamesBeat – di certo avvezzo ai rumor sul gioco a questo punto – ha twittato in proposito, dando ragione ad Adeoye Jr. sul periodo di lancio del gioco. Non è nemmeno retorica giornalistica da parte nostra: il tweet qui sotto dice esattamente questo.

@BlessingJr You are right about Starfield release date. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 17, 2021

Di recente, Jeff Grubb ha detto senza alcuno spazio all’interpretazione che il gioco sarà esclusivo ad Xbox e PC, quindi sperare in un possibile port per altre piattaforme non ha molto senso. Stanno anche circolando delle schermate del gioco, ma risalgono a una versione del gioco di tre anni fa. Vi lasciamo, se volete, alla visione del podcast nella sua interezza. La versione che abbiamo incluso qui parte subito dal momento saliente.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo rumor?