Star Wars: il gioco di Ubisoft Massive uscirà nel 2025?

Stando ad un nuovo rumor comparso in rete, sembra che il gioco di Star Wars in sviluppo presso gli studi Massive di Ubisoft potrebbe uscire nel 2025

Tom Henderson è sicuramente uno degli insider più attivi sul web, e tra le sue ultime soffiate troviamo alcune informazioni relative alle prossime produzioni di casa Ubisoft. Stando alle voci di corridoio, pare che in arrivo ci siano un sequel di Immortals: Fenyx Rising, Assassin’s Creed Riftand ed un nuovo Prince of Persia con prospettiva in 2,5D. In una nota seprata, Henderson ne ha approfittato per parlare del titolo di Star Wars in sviluppo presso gli studi di Massive, che secondo lui non vedrà la luce prima del 2025.

Star Wars: il titolo di Massive potrebbe non uscire prima del 2025

Del titolo in questione, Henderson ne ha parlato in tweet apposito, specificando di non averlo inserito nella lista dei giochi citati, in quanto quello con la finestra di lancio più lontana in assoluto. Il riferimento, in tal senso, è relativo ad una ipotetica data del 2025, anche se non viene escluso anche un lancio in un periodo successivo. Di sicuro, se tutto dovesse essere confermato, non si tratterebbe certo di una notizia sorprendente, dato che il gioco è stato annunciato nel Gennaio 2021 ed era giunta la conferma di come si trovasse nelle prime fasi dello sviluppo.

There are a lot of games in the works at Ubisoft! XFIRE EXCLUSIVE: https://t.co/VWIF7y1T6V — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 21, 2022

Del titolo di Star Wars in produzione presso gli studi Massive di Ubisoft ne sappiamo davvero poco, ad eccezione del fatto che racconterà una storia originale, e che si tratterà di un qualcosa completamente differente da tutto quanto visto sino ad oggi. Resta ancora da capire se si tratterà di un gioco open world, oppure uno shooter con coperture, ma per questo non resta che attendere ulteriori informazioni da parte del team e del publisher.

Informazioni che, non appena disponibili, non mancheremo di comunicarvi, pertanto il nostro invito è quello di continuare a seguirci sulle pagine di tuttoteK.