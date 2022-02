Star Wars: The Old Republic, disponibile il trailer in CG della ILM per il nuovo aggiornamento

Tramite comunicato stampa, BioWare e LucasFilm Games hanno divulgato il nuovo trailer in CG, creato dalla ILM, di Star Wars: The Old Republic in occasione del lancio del nuovo update, Legacy of the Sith

Nel mentre continuano i rumor su Jedi Fallen Order 2, e LucasFilms ha confermato ben tre titoli in sviluppo a tema Star Wars, c’è un gioco che continua a vivere dal lontanissimo 2011 che sta per essere nuovamente aggiornato dall’azienda. Stiamo parlando di Star Wars: The Old Republic, il MMORPG targato BioWare, che dopo aver festeggiato ben 10 anni di storytelling sta per ricevere un corposo aggiornamento, intitolato Legacy of the Sith. Disponibile da oggi, l’update fornisce ai giocatori una serie di nuovi contenuti, aggiornamenti e attività di gioco per tutto il 2022. Oltre all’ampio prossimo cpaitolo dell’emozionante storia, l’attesa funzioen Combat Styles aggiungerà un nuovo livello di personalizzazione per le armi e le abilità del personaggio, donando ancor più opzioni per la creazione del personaggio di Star Wars che avete sempre sognato.

Tramite comunicato stampa, BioWare e LucasFilm Games hanno divulgato anche un nuovo trailer in CG dedicato al gioco, creato dalla Industrial Light & Magic (ILM), la società di effetti speciali più importante del mondo, fondata da George Lucas. Le aziende hanno collaborato a un nuovo trailer di lancio cinematografico che pone le basi per gli eventi dell’espansione. Ovviamente, il trailer è disponibile da oggi, 15 febbraio, e ve lo lasciamo qua sotto.

Star Wars: The Old Republico – Legacy of The Sith, disponibile il trailer in CG creato dalla ILM

Il nuovo trailer in CG intitolato “Disordine” ha debuttato oggi, proprio alle ore 17, sul canale YouTube ufficiale del team. Si tratta del nuovo, iconico, trailer in CG di BioWare, che introduce alla nuova espansione. Inoltre, è stato reso disponibile anche un nuovo video speciale per il decimo anniversario di Star Wars: The Old Republico, montato con gli epici trailer cinematografici del gioco pubblicati nel corso degli anni. Lo trovate qua sotto!

Avete visto il nuovo trailer in CG di Star Wars: The Old Republic creato dalla ILM? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!