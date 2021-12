Star Wars The Old Republic Legacy of Sith: l’uscita è stata rinviata!

L‘uscita di Star Wars The Old Republic: Legacy of Sith è stata rinviata dall’azienda produttrice di qualche mese

L’uscita di Star Wars The Old Republic: Legacy of Sith è stata rinviata. L’MMORPG di casa BioWare ambientato nella galassia lontana lontana più famosa di sempre sarebbe dovuto uscire il 14 dicembre su PC, ma la casa produttrice ha deciso di rimandarlo di qualche mese. L’azienda è famosa per RPG di successo come Baldur’s Gate, Mass Effect e Dragon Age.

Star Wars The Old Republic Legacy of Sith: ecco il perché dell’uscita rinviata

L’uscita di Star Wars The Old Republic: Legacy of Sith è dunque stata rinviata a causa di alcuni test aggiuntivi assolutamente improrogabili, a detta dell’azienda produttrice; quest’ultima ha poi assicurato che la maggior parte delle features dell’espansione sarà presto di nuovo disponibile sui server per il public testing. Si sa che in questa espansione saremo a caccia di Darth Malgus, malvagio Sith rinnegato, e che il livello massimo giocabile salirà da 5 a 80, oltre all’aggiungersi di nuove missioni collaborative e zone esplorabili. Sappiamo anche che ci saranno aggiornamenti per tutto il 2022, e questa espansione sarà la celebrazione definitiva dei dieci anni del gioco.

Quando, dunque, potremo giocare l’espansione di The Old Republic? Dal 14 dicembre la data si sposta di due mesi, quindi Febbraio 2022. I fan sono anche in trepidante attesa del remake di Knights of the Old Republic per PS5, che ancora non ha una data d’uscita ben precisa (anche se sappiamo già qualcosa dei personaggi). Non ci resta che attendere ulteriori novità dai canali principali di BioWare. Chissà, magari scopriremo qualcosa di più a sorpresa durante i The Game Awards (che saranno il 9 dicembre prossimo).

